المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته فيجرش39

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آب (بترا)- أضاء المطرب السعودي خالد عبدالرحمن، مساء أمس الخميس، خشبة ومدرج المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، بإبداعاته الطربية التي تنهل من عمق الفن الملتزم الأصيل والمفردة المعبرة العميقة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الــ39 تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر".

وبحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وأمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، وحشد جماهيري محلي وعربي، حضر قبل ساعات من الحفل، قدم المطرب خالد عبد الرحمن الذي شارك بالمهرجان للمرة الثانية، باقة من أغنياته العاطفية المعروفة ذائعة الصيت، بدءا من أغنية بـ"بلا ميعاد" التي شاركه فيها الجمهور بالغناء وسط تفاعل كبير. وصولا إلى أغنية "تقوى الهجر" المفعمة بالشجن، محييًا فيها مهرجان جرش والجمهور.

وبمصاحبة الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة الفنان أمير عبد المجيد التي أبدعت في موسيقاها الدافئة، قدم عبد الرحمن أغنية "حبيبتي" وانتقل بعدها الى أغنية "فراق" .

كما غنى باقة من أجمل أغنياته وسط التفاعل الكبير من الجمهور المحتشد على مدرج "الجنوبي" ومنها: "مخاوي الليل"، و"الحب الكبير".

وفي ختام حفله المميز كرّم الرواشدة يرافقه سماوي، الفنان الكبير خالد عبدالرحمن، بشهادة المهرجان التقديرية.

--(بترا)

م ت/م د/أس

01/08/2025 16:14:10