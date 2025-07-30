محمد الشرقي يشيد بأهداف برنامج "أجيال المستقبل"

محمد الشرقي يشيد بأهداف برنامج "أجيال المستقبل"
جاء ذلك خلال زيارة سموه لبرنامج ((أجيال المستقبل))، الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية، ضمن مبادرة ((صيف الفجيرة))، بمشاركة 850 من أبناء الإمارة.
ونوه سموه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الداعمة للناشئة والشباب، والهادفة إلى استثمار أوقاتهم وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام في إمارة الفجيرة.
واطلع سموه على سير البرنامج، مشيداً بجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية في تنظيمه وتحقيق أهدافه ومخرجاته الإيجابية، وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة.
حضر الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبوالشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.
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