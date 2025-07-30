محمد الشرقي يشيد بأهداف برنامج "أجيال المستقبل"

MENAFN - Al-Bayan) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج والمبادرات النوعية التي ترتقي بمهارات الناشئة والشباب في إمارة الفجيرة، وتسهم في استثمار قدراتهم وطاقاتهم وتمكينهم في مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لبرنامج ((أجيال المستقبل))، الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية، ضمن مبادرة ((صيف الفجيرة))، بمشاركة 850 من أبناء الإمارة.

ونوه سموه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الداعمة للناشئة والشباب، والهادفة إلى استثمار أوقاتهم وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام في إمارة الفجيرة.

واطلع سموه على سير البرنامج، مشيداً بجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية في تنظيمه وتحقيق أهدافه ومخرجاته الإيجابية، وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة.

حضر الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبوالشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.