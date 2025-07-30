  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محمد الشرقي يشيد بأهداف برنامج "أجيال المستقبل"

محمد الشرقي يشيد بأهداف برنامج "أجيال المستقبل"

2025-07-30 07:28:43
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج والمبادرات النوعية التي ترتقي بمهارات الناشئة والشباب في إمارة الفجيرة، وتسهم في استثمار قدراتهم وطاقاتهم وتمكينهم في مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لبرنامج ((أجيال المستقبل))، الذي ينظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية، ضمن مبادرة ((صيف الفجيرة))، بمشاركة 850 من أبناء الإمارة.

ونوه سموه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الداعمة للناشئة والشباب، والهادفة إلى استثمار أوقاتهم وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام في إمارة الفجيرة.

واطلع سموه على سير البرنامج، مشيداً بجهود نادي الفجيرة للفنون القتالية في تنظيمه وتحقيق أهدافه ومخرجاته الإيجابية، وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة.

حضر الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبوالشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

MENAFN30072025000110011019ID1109865451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث