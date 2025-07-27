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محمد حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل في مصر.. ما السبب؟

محمد حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل في مصر.. ما السبب؟

2025-07-27 12:04:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر اسم الطالب محمد حسني مبارك، ابن قرية جراجوس بمحافظة قنا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد حصوله على 93% بالثانوية العامة 2025 شعبة علمي رياضة للعام الدراسي 2025.

وقد لفت اسم الطالب أنظار الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتطابقه مع اسم الرئيس الراحل، مما أثار تفاعلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.
وقال أحد أقارب الطالب محمد حسني مبارك، إن الطالب متفوق من الصغر ويحصد المراكز طوال مراحله التعليمية حتى تفوق بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمجموع 93%.

واحتفل والده بنجاح نجله وتحقيق حلمه مع أهالي قريته جراجوس منذ ظهور النتيجة كما هنأته جميع عائلته بتفوقه رغم ظروف الامتحانات وارتفاع درجة الحرارة.

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