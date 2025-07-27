محمد حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل في مصر.. ما السبب؟
وقد لفت اسم الطالب أنظار الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتطابقه مع اسم الرئيس الراحل، مما أثار تفاعلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.
وقال أحد أقارب الطالب محمد حسني مبارك، إن الطالب متفوق من الصغر ويحصد المراكز طوال مراحله التعليمية حتى تفوق بالثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمجموع 93%.
واحتفل والده بنجاح نجله وتحقيق حلمه مع أهالي قريته جراجوس منذ ظهور النتيجة كما هنأته جميع عائلته بتفوقه رغم ظروف الامتحانات وارتفاع درجة الحرارة.
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محمد حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل في مصر.. ما السبب؟
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