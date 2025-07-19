الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

MENAFN - Al-Bayan) ">رحّب الاتحاد الأوروبي السبت بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بين سوريا وإسرائيل بوساطة أميركية، معربا عن الصدمة من حصيلة الاشتباكات الدائرة في جنوب سوريا والتي دفعت إسرائيل إلى شنّ ضرباتها.

وجاء في بيان صادر عن الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد "حان وقت الحوار والمضي قدما في انتقال جامع بالفعل. وتتحمّل السلطات الانتقالية في سوريا مع السلطات المحلية مسؤولية حماية كلّ السوريين، بلا أيّ تمييز".

ودعا الاتحاد "كلّ الأطراف إلى وضع حدّ فوري لأعمال العنف" و"اتّخاذ تدابير فورية لمنع التحريض والخطاب الطائفي".

كما حضّ "إسرائيل وكلّ الجهات الخارجية الأخرى على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها بالكامل".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "الصدمة إزاء سقوط مئات الأشخاص ضحايا أعمال العنف في الأيام الأخيرة، لا سيّما تلك التي ارتكبت من عدّة مجموعات مسلّحة في حقّ مدنيين عزّل"، مطالبا بـ"محاسبة كلّ مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وملاحقتهم أمام القضاء".

وأوقعت أعمال العنف التي بدأت الأحد وتخللها شن اسرائيل ضربات على دمشق والسويداء أكثر من 940 قتيلا، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

والسبت، أعلنت الرئاسة السورية وقفا "فوريا" لإطلاق النار، داعية الأطراف كافة إلى الالتزام به، مع بدء قوات الأمن الانتشار في محافظة السويداء.

وجاء ذلك بعيد إعلان واشنطن اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف لإطلاق النار بينهما، بعد شن طائرات إسرائيلية ضربات استهدفت مقار رسمية والقوات الحكومية في دمشق والسويداء، ودعوة المبعوث الأميركي إلى دمشق توم برّاك "الدروز والبدو والسنة لإلقاء سلاحهم".