124 مليون دولار مكافآت تشيلسي.. مونديال الأندية يتحول إلى منجم ذهب

MENAFN - Al-Bayan) حسم نادي تشيلسي الإنجليزي الصراع على أول نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية، وتوج موسمه بثنائية رياضية واقتصادية غير مسبوقة، فعلى أرض ملعب ((ميتلايف)) في نيو جيرسي، وأمام أعين العالم، أطاح الفريق اللندني بباريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، ليحصد اللقب العالمي ويعود إلى خزائنه بعوائد تجاوزت بـ124 مليون دولار، وفقاً لتقديرات أولية.

وأضاف تشيلسي إلى رصيده الرياضي لقباً جديداً، وأيضاً عزز مكانته كمؤسسة كروية رابحة، مستفيداً من الجوائز المالية الضخمة، وصفقات البث، وعقود الرعاية، فضلاً عن ارتفاع القيمة السوقية لعدد من نجومه، وعلى رأسهم كول بالمر، الذي سرق الأضواء بتسجيل هدفين وصناعة الثالث.

ولم يكتف ((البلوز)) بالعودة بالكأس إلى لندن، بل أنعش أيضًا خزينته بعائدات ضخمة، تجاوزت 124 مليون دولار من مشاركته في البطولة، فبحسب توزيع الجوائز الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق البطولة، تراوحت منحة المشاركة للأندية الأوروبية بين 12.81 و38.19 مليون دولار، دون الكشف عن نصيب كل فريق على حدة.

لكن عائدات تشيلسي تصاعدت تدريجيًا، بعدما حقق فوزين في دور المجموعات، حصد عنهما 4 ملايين دولار (2 مليون لكل فوز)، ثم تلقى 7.5 مليون دولار مقابل بلوغ دور الـ16، و13.125 مليونًا للتأهل إلى ربع النهائي، و21 مليونًا أخرى بعد عبور نصف النهائي، قبل أن يحصل على 30 مليون دولار بمجرد وصوله إلى المباراة النهائية، ويضيف 40 مليون دولار كاملة نظير التتويج باللقب.

وباحتساب مكافآت التأهل والفوز فقط، يكون النادي قد نال ما مجموعه 111.5 مليون دولار، تضاف إليها منحة المشاركة (التي لا تقل عن 12 مليون دولار)، ليكون الإجمالي أكثر من 124 مليون دولار، في مكافأة غير مسبوقة عن أول مشاركة في النسخة الموسعة من البطولة العالمية.

وعلى الطرف الآخر، دخل باريس سان جيرمان المسابقة بثوب البطل الأوروبي وطموح التتويج الخامس هذا الموسم، لكنه تلقى خسارة موجعة وضعت حداً لأحلامه، رغم الأداء المذهل الذي قدمه في طريقه نحو النهائي، متجاوزاً ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وشهد النهائي حضور شخصيات سياسية ورياضية بارزة، أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في إشارة واضحة إلى أن البطولة الجديدة باتت منصة استثمارية عالمية ذات جاذبية متصاعدة.

وتعد هذه النسخة التي شارك فيها 32 فريقاً هي الأولى من نوعها، ضمن خطة فيفا لإعادة تشكيل خريطة اللعبة مالياً وجغرافياً، تمهيداً لمونديال المنتخبات في أمريكا الشمالية الصيف المقبل 2026.