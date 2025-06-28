بعد 15 عاماً من الغياب.. تيسير فهمي تكشف حقيقة اعتزالها الفن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة تيسير فهمي أن غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة لا يعني اعتزالًا رسميًا، بل جاء نتيجة شعورها بالاكتفاء الفني، إلى جانب عدم تلقيها عروضًا تليق بتاريخها.



وقالت في تصريحات إعلامية:

"أنا لست لاعب كرة لأعلن اعتزالي، لكنني شعرت أنني قدمت ما يكفي، وإذا عُرض عليّ عمل جيد لن أرفض".



وأشارت إلى أن العمر والشكل قد يشكلان عائقًا في بعض الأحيان، لكن ذلك لا يمنع عودتها إذا توفرت الفرصة المناسبة.



تُعد تيسير فهمي واحدة من نجمات الثمانينيات والتسعينيات، وقد قدمت أعمالاً بارزة مثل: رأفت الهجان، قصر الشوق، الليلة الموعودة، لا تقتلوا الحب، التوت والنبوت، وكان آخر ظهور درامي لها في مسلسل "بفعل فاعل" عام 2010.



على الصعيد الشخصي، خاضت تيسير تجربتي زواج، الأولى من سمير حجازي الذي تُوفي في حادث سير، والثانية من رجل الأعمال الأمريكي أحمد أبو بكر بعد قصة حب استمرت عامًا.

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