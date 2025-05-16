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مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة

مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف العدوان على غزة

2025-05-16 12:17:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا؛ لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في وقف العدوان، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين، محذرة من أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يهدد بانهيار منظومة القانون الدولي برمتها.
وجددت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، التزامها الثابت بدعم صمود الشعب الفلسطيني، ومساندته في نيل حقوقه المشروعة، معربة عن بالغ إدانتها للجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة، خاصة استهداف المرافق المدنية والصحية، مما أسفر عن سقوط أكثر من مئة شهيد فلسطيني في يوم واحد.
وأكدت مصر، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، محملة الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

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