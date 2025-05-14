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سيميوني: حريصون على مواصلة التحسن

سيميوني: حريصون على مواصلة التحسن

2025-05-14 08:03:07
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٥ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭) ‬ ‭ ‬قال‭ ‬دييجو‭ ‬سيميوني‭ ‬مدرب‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬سيواصل‭ ‬جهوده‭ ‬لتقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬المنافسين‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬بينما‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بقوة‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتصدر‭ ‬المهاجم‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريز‭ ‬عناوين‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬انتقالات‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضية‭ ‬كما‭ ‬تعاقد‭ ‬الفريق‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬كونور‭ ‬جالاجر‭ ‬والمدافع‭ ‬روبن‭ ‬لو‭ ‬نورمان‭ ‬والمهاجم‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭.‬

وقال‭ ‬سيميوني‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أوساسونا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬11‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬نتخذ‭ ‬خطوات،‭ ‬وبعد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬سننافس‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬نفكر‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬التحسن‮»‬‭.‬

وسيركز‭ ‬أتلتيكو‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المقبلة‭.‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬الموسعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجوائزها‭ ‬المالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬سيميوني‭ ‬‮«‬المال‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬إنها‭ ‬بطولة‭ ‬رائعة‭ ‬ومن‭ ‬المثير‭ ‬مشاركة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬فيها،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬هناك‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وسُئل‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الذي‭ ‬سيترك‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬ليصبح‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬البرازيل‭.‬

وقال‭ ‬سيميوني‭ ‬‮«‬كمدرب،‭ ‬نشعر‭ ‬جميعا‭ ‬بالإعجاب‭ ‬تجاه‭ ‬عمله،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬بل‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭ ‬بأكملها‭. ‬أنا‭ ‬أحد‭ ‬معجبيه‭ ‬وأحبه‭ ‬كثيرا‭ ‬وهو‭ ‬يعلم‭ ‬ذلك‭ ‬وأتمنى‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‮»‬‭.‬

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