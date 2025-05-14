سيميوني: حريصون على مواصلة التحسن
(رويترز) – قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أمس الأربعاء إن الفريق سيواصل جهوده لتقليص الفوارق الفنية مع المنافسين الموسم المقبل بينما يتطلع إلى إنهاء الموسم الحالي بقوة بعد الخروج من السباق على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وتصدر المهاجم خوليان ألفاريز عناوين الأخبار في فترة انتقالات أتلتيكو الصيفية الماضية كما تعاقد الفريق أيضا مع لاعب الوسط كونور جالاجر والمدافع روبن لو نورمان والمهاجم ألكسندر سورلوث.
وقال سيميوني للصحفيين قبل أن يحل ضيفا على أوساسونا صاحب المركز 11 غدا الخميس «في كل موسم نتخذ خطوات، وبعد التعاقد مع لاعبين جدد العام الماضي، سننافس بنفس الطريقة العام المقبل. نفكر دائما في التحسن».
وسيركز أتلتيكو أيضا على بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.
وتقام البطولة الموسعة بمشاركة 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، وجوائزها المالية تصل إلى مليار دولار.
وقال سيميوني «المال على المحك بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في هذه البطولة. بالنسبة لنا، إنها بطولة رائعة ومن المثير مشاركة أتلتيكو فيها، ونأمل أن نصل هناك ونحن في أفضل مستوى لنا».
وسُئل المدرب الأرجنتيني أيضا عن كارلو أنشيلوتي الذي سيترك ريال مدريد في نهاية الموسم ليصبح المدرب الجديد لمنتخب البرازيل.
وقال سيميوني «كمدرب، نشعر جميعا بالإعجاب تجاه عمله، ليس فقط في كل ما حققه مع ريال مدريد، بل ما حققه في مسيرته الرياضية بأكملها. أنا أحد معجبيه وأحبه كثيرا وهو يعلم ذلك وأتمنى له كل التوفيق».
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