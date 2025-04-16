نبتون بديل تيك توك
خبرني - في ظل صراع تطبيق تيك تيك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضغوط الأخير على الصين لبيع المنصة لمالك آخر أمريكي، خطف تطبيق آخر الأنظار بمزاياه المتعددة.
ويُعرف التطبيق الجديد بـ "نبتون"، ويملك مزايا يمكنها جذب مُستخدمي "تيك توك".
وحسب موقع "أندرويد هيدلاينز"، نقلاً عن آشلي دارلينغ، مديرة المواهب في وكالة "OPTYX"، مالكة نبتون، فإن العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يقيسون اهتمامهم بمنشوراتهم بناءً على عدد الإعجابات التي تحصل عليها، كما يُحددون شعبيتها بناءً على عدد المتابعين، ما يكون له تأثير سلبي عليهم عند انخفاض عدد المتابعين.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد التوقيع على أمر يقضي باستمرار عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 75 يوماً أخرى، في إطار سعيه إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الملكية الأمريكية للتطبيق.
وتشير آشلي، إلى أن "نبتون" مُختلف، حيث يمكن للمستخدمين بدل السعي وراء الإعجابات، إخفاءها تماماً. الأمر الذي من شأنه التغلب على ميزة "المقاييس الوهمية" ومساعدة المستخدمين على الاستمتاع بصناعة الفيديوهات مجدداً.
وعن الدخل والبث المباشر والاشتراكات، تشير آشيلي إلى أن أحد أكبر مشاكل "تيك توك" يتمثل في صعوبة تحقيق أرباح فعلية للمبدعين الصغار، وهو ما يمكن معالجته في "نبتون".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تطبيق "تيك توك" لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين الأسبوع الماضي.
وإلى جانب نبتون، توجد بدائل أخرى لـتيك توك"، حيث تجاهلت منصات مثل إنستغرام ويوتيوب، الحظر الوشيك، فظهرت العديد من نسخها المنافسة للتطبيق الصيني مثل إنستغرام ريلز، ويوتيوب شورتس.
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