نبتون بديل تيك توك

خبرني - في ظل صراع تطبيق تيك تيك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضغوط الأخير على الصين لبيع المنصة لمالك آخر أمريكي، خطف تطبيق آخر الأنظار بمزاياه المتعددة.

ويُعرف التطبيق الجديد بـ "نبتون"، ويملك مزايا يمكنها جذب مُستخدمي "تيك توك".

وحسب موقع "أندرويد هيدلاينز"، نقلاً عن آشلي دارلينغ، مديرة المواهب في وكالة "OPTYX"، مالكة نبتون، فإن العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يقيسون اهتمامهم بمنشوراتهم بناءً على عدد الإعجابات التي تحصل عليها، كما يُحددون شعبيتها بناءً على عدد المتابعين، ما يكون له تأثير سلبي عليهم عند انخفاض عدد المتابعين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد التوقيع على أمر يقضي باستمرار عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 75 يوماً أخرى، في إطار سعيه إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الملكية الأمريكية للتطبيق.

وتشير آشلي، إلى أن "نبتون" مُختلف، حيث يمكن للمستخدمين بدل السعي وراء الإعجابات، إخفاءها تماماً. الأمر الذي من شأنه التغلب على ميزة "المقاييس الوهمية" ومساعدة المستخدمين على الاستمتاع بصناعة الفيديوهات مجدداً.

وعن الدخل والبث المباشر والاشتراكات، تشير آشيلي إلى أن أحد أكبر مشاكل "تيك توك" يتمثل في صعوبة تحقيق أرباح فعلية للمبدعين الصغار، وهو ما يمكن معالجته في "نبتون".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن الصين كانت ستوافق على صفقة لبيع تطبيق "تيك توك" لولا الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين الأسبوع الماضي.

وإلى جانب نبتون، توجد بدائل أخرى لـتيك توك"، حيث تجاهلت منصات مثل إنستغرام ويوتيوب، الحظر الوشيك، فظهرت العديد من نسخها المنافسة للتطبيق الصيني مثل إنستغرام ريلز، ويوتيوب شورتس.