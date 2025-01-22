وباء الفقر والوحدة في اليابان يحول السجون إلى دور لرعاية المسنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحولت سجون اليابان إلى ما يشبه دورا لرعاية المسنين بسبب تفشي العزلة والفقر بينهم، حيث أصبحت بعض المسنات يقدمن على الجرائم لدخول السجن والحصول على الرعاية التي يحتجنها.ففي سجن توتشيغي، أكبر سجن للنساء في اليابان يقع شمال طوكيو، تبدو المشاهد غير عادية: مسنات يتجولن ببطء في الممرات، بعضهن يستخدمن مشايات، بينما يساعد العاملون البعض الآخر في الاستحمام وتناول الطعام وتلقي الأدوية، بحسب تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية.ونقل التقرير عن حراس السجن قولهم إن بعض المسنات يفضلن البقاء في السجن بسبب الرعاية الصحية المجانية والوجبات المنتظمة والرفقة التي يفتقدنها في الخارج، حيث تقول بعضهن "إنها مستعدة لدفع 20000 إلى 30000 ين (130-190 دولارا) شهريا للبقاء هنا إلى الأبد".



وتقول إحدى السجينات التي تدعى أكيو وتبلغ من العمر 81 عاما، إنها تقضي عقوبة بتهمة سرقة الطعام، مضيفة: "ربما تكون هذه الحياة هي الأكثر استقرارا لي".



وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها أكيو السجن، فقد سُجنت سابقا في الستينيات من عمرها بتهمة سرقة الطعام أيضا. وتقول: "لو كنت أعيش حياة مريحة ومستقرة ماليا، لما فعلت ذلك".



وأصبحت السرقة في اليابان الجريمة الأكثر شيوعا بين المسنات. ففي عام 2022، كانت أكثر من 80% من السجينات المسنات يقبعن خلف القضبان بتهمة السرقة، وفقا لإحصاءات حكومية.



ويعيش 20% من اليابانيين فوق سن 65 في فقر، وهي نسبة أعلى من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 14.2%.



ويقول الحراس إن بعض المسنات يرتكبن جرائم عن قصد للعودة إلى السجن، حيث يحصلن على الرعاية الصحية المجانية والوجبات المنتظمة.



وتواجه المسنات صعوبات كبيرة بعد الإفراج عنهن، حيث يعانين من نقص الدعم الأسري والمجتمعي. وتقول إحدى حراس السجن: "حتى بعد الإفراج، لا يوجد من يعتني بهن. بعضهن تعرضن للتخلي من قبل عائلاتهن بعد تكرار الجرائم".



وتعمل الحكومة اليابانية على تعزيز برامج الدعم للمسنين، بما في ذلك توفير الإسكان والرعاية الصحية، لكن التحديات كبيرة في بلد يعاني من ارتفاع معدلات الشيخوخة وانخفاض المواليد.



ومع استمرار ارتفاع عدد المسنين في السجون، تتحول هذه المؤسسات إلى ما يشبه دور الرعاية، فالسجانين باتوا يساعدون السجينات على الاستحمام وتناول الطعام وتبديل الملابس وغيرها من الأمور.

RT