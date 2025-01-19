كم تحتاج من خل التفاح يوميا لإنقاص الوزن بأمان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خل التفاح هو نوع من الخل يُصنع من التفاح المخمر المهروس مع الخميرة والسكر. يُستخدم عادة في الطهي لإضفاء نكهة مميزة على الصلصات والتتبيلات والمخللات. وفي العقود الأخيرة، اكتسب خل التفاح شهرة واسعة بفضل فوائده الصحية المتعددة، حيث أظهرت الأبحاث أن له تأثيرات إيجابية في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، كما يعزز فقدان الوزن. كما تم الإشادة بقدرته على زيادة إنتاج حمض المعدة، مما يجعله مساعدًا فعالًا للهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.



كيف يساعد خل التفاح في إنقاص الوزن؟

يشير الخبراء إلى أن الطعم الحامض لخل التفاح، الناتج عن محتواه من حمض الأسيتيك، قد يساعد في تعزيز عملية الأيض ودعم حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن.



وفي هذا السياق، أظهرت دراسة لبنانية نُشرت في دورية "بي إم جيه" (BMJ) للتغذية والصحة عام 2024 أن تناول ملعقة كبيرة يوميًا من خل التفاح يمكن أن يساعد في فقدان الوزن وتقليل محيط الخصر والورك، بالإضافة إلى خفض مؤشر كتلة الجسم.



شارك في الدراسة 120 شابًا ومراهقًا تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وُزّع المشاركون على 4 مجموعات تناولت جرعات مختلفة من خل التفاح (5، 10، أو 15 مليلترا، أي ما يعادل ملعقة كبيرة)، مخففة في 250 مليلترا من الماء، أو مشروبًا وهميًا، يوميًا في الصباح على معدة فارغة.

الجزيرة