العصب السابع.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية!

MENAFN - Khaberni) يعرفّ العصب السابع، أو العصب الوجهي، أنه عصب حسي حركي يعمل على تحريك عضلات الوجه، بما في ذلك تلك المسؤولة عن التعبيرات الوجهية مثل الابتسام والغمز.

كما يتحكم أيضاً العصب السابع في بعض وظائف الغدد مثل الغدد الدمعية واللعابية، و هو أحد الأعصاب الحيوية التي تتحكم في العديد من وظائف الوجه.

والإصابة بهذا العصب يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في التعبيرات الوجهية، وقد تكون مسببة للإزعاج.

وعلى الرغم من أن بعض الأسباب قد تكون غير قابلة للوقاية، فإن العلاج المبكر والعناية الجيدة قد يساعدان في التعافي التام أو التخفيف من الأعراض بشكل كبير.





** أعراض العصب السابع:

التعرض لمشاكل في العصب السابع يمكن أن يؤدي إلى ظهور عدة أعراض، أبرزها:

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شلل في أحد جانبي الوجه: حيث يصعب على الشخص تحريك عضلات وجهه على الجانب المصاب.

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فقدان القدرة على الابتسام أو إغلاق العين: قد يلاحظ الشخص صعوبة في الابتسام أو إغلاق العين بشكل طبيعي.

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تورم أو ارتخاء في عضلات الوجه: يظهر على شكل عدم تناظر في الوجه.

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ألم أو حساسية في الأذن أو المنطقة خلف الأذن: أحياناً يصاحب الإصابة ألم خفيف أو حاد في هذه المناطق.

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انخفاض التذوق في الثلث الأمامي من اللسان: قد يشعر المصاب بتغير في حاسة التذوق.

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زيادة إفراز الدموع أو اللعاب: نتيجة اضطراب عمل الغدد المرتبطة بالعصب السابع.





** أسباب الإصابة بالعصب السابع:

تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمشاكل في العصب السابع، أبرزها:

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شلل بيل "Bell's Palsy": هو السبب الأكثر شيوعاً، ويُعتقد أنه يحدث نتيجة لالتهاب غير معروف في العصب السابع.

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التعرض للفيروسات: مثل فيروس الهربس البسيط أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

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الإصابات المباشرة: مثل الحوادث أو الكسور في منطقة الرأس والرقبة.

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التهابات الأذن الوسطى أو الأمراض الفيروسية: يمكن أن تؤثر في العصب السابع.

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ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري: قد يؤدي إلى تلف الأعصاب، بما في ذلك العصب السابع.

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وجود أورام أو ضغط خارجي على العصب: مثل الأورام العصبية.





** علاج العصب السابع:

علاج العصب السابع يعتمد على سبب الإصابة، ويمكن أن يشمل:

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الأدوية المضادة للفيروسات أو الستيرويدات: في حالة الشلل الناتج عن التهابات فيروسية.

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العلاج الطبيعي والتدريبات على الوجه: لمساعدة العضلات على استعادة وظائفها.

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مسكنات الألم: في حال وجود ألم مصاحب.

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الجراحة: في بعض الحالات النادرة، مثل الضغط الناتج عن أورام أو إصابات خطيرة.

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العلاج بالحرارة أو البرودة: لتخفيف التورم والتهيج.





** الوقاية من الإصابة بالعصب السابع:

لا توجد طريقة محددة للوقاية من الإصابة بالعصب السابع، ولكن بعض الإجراءات يمكن أن تقلل من المخاطر:

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الاهتمام بالصحة العامة: مثل ضبط مستويات ضغط الدم، والتحكم في مرض السكري.

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الابتعاد عن الإصابات الرأسية: تجنب الحوادث والإصابات التي قد تؤثر على الأعصاب.

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ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: لتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.

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التقليل من التوتر: لأن التوتر قد يؤثر سلباً على صحة الأعصاب.





** الأشخاص المعرضة للإصابة بالعصب السابع:

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الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

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الأشخاص المصابون بالفيروسات: مثل فيروس الهربس أو الإنفلونزا.

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النساء الحوامل: خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

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الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات في الرأس أو الوجه.

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الأشخاص الذين يعيشون في بيئات مليئة بالتوتر النفسي.







