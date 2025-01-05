الكركديه للضغط - إليك أفضل طريقه لتناوله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يحرص الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، على تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد في خفض ضغط الدم، ومن بين هذه المشروبات تناول منقوع الكركديه الساخن الذي يحظى بشعبية كبيرة في معظم دول العالم، وذلك لما يحتويه من عناصر غذائية فضلًا عن مذاقه المتميز وسهولة الحصول عليه، فماذا عن فوائده لمرضى ارتفاع ضغط الدم؟



فوائد الكركديه الساخن لمرضى ارتفاع ضغط الدم

أوضح ناجي عن تأثير منقوع الكركديه الساخن على ضغط الدم، وقال إن تناول الشخص لمنقوع الكركديه بنوعيه الساخن أو البارد يعملان على إدرار البول، ومن هنا فإنه يساعد في عملية خفض ضغط الدم، ولكن ليس بدرجة علاجية فهو يساعد في عملية خفض الضغط بجانب العلاج الطبي اللازم.



الفوائد الأخرى لتناول مشروب الكركديه

الانتعاش وتبريد الجسم

وتابع استشاري التغذية العلاجية أن تناول منقوع الكركديه مفيد جدا للشخص في الشتاء والصيف، لإن تناول مشروب الكركديه البارد في فصل الصيف يعمل على الانتعاش وتبريد الجسم، كما يعمل على تعويض السوائل المفقودة في الجسم من شدة ارتفاع درجة حرارة الطقس.

الشعور بالدفء

وأضاف منقوع الكركديه الساخن من المشروبات الجيدة جدًا في فصل الشتاء لانه يشعر متناوله بالدفء الكامل.



تعزيز صحة المناعة

وأشار استشاري التغذية العلاجية، أن الكركديه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيعمل على تعزيز صحة مناعة الشخص.



التخلص من المياه الزائدة والأملاح بالجسم

وأوضح ناجي أن من فوائد تناول منقوع الكركديه أنه مدر للبول فيعمل على التخلص من المياه الزائدة بالجسم، ويساعد في التقليل من الاملاح في الجسم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

واستكمل أن الكركديه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات ولذلك يعمل على تحسين صحة القلب والاوعية الدموية بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية مما يمد الإنسان بالطاقة اللازمة.



تحسين صحة الكبد

يعمل الكركديه على تحسين صحة القلب لأنه يزيد من الانزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الكبد وتقليل الإصابة بتلف الكبد

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