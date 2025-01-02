بايدن: نحقق بصلة محتملة بين هجوم نيو أورليانز والانفجار أمام فندق ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس أن السلطات تحقق لمعرفة "ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة" بين انفجار شاحنة أمام فندق في لاس فيغاس وعملية دهس استهدفت حشدًا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.



وقال بايدن للصحافيين إن سلطات إنفاذ القانون تحقق في ملابسات انفجار شاحنة "بما في ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورليانز"، مضيفًا: "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".



وكان حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري قد أعلن حالة الطوارئ في مدينة نيو أورليانز على خلفية الهجوم الذي قتل 15 شخصًا وأصاب 35 آخرين.



من جهته، أعرب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" عن اعتقاده بأن منفذ هجوم نيو أورليانز، شمس الدين جبار، لم يتحرك بمفرده، مضيفًا أنه نفذ الهجوم بشاحنة صغيرة مستأجرة، وأنه تم العثور على علم تنظيم الدولة في السيارة.



وفي لاس فيغاس، أعلنت الشرطة أن شاحنة صغيرة من طراز "تسلا" التي يملكها ايلون ماسك انفجرت صباح الأربعاء أمام فندق ترامب في المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة.



وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن مكماهيل، خلال مؤتمر صحفي: "هناك شخص ميت داخل سايبر تراك"، بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين يعانون من "جروح طفيفة".



من جهته، أعلن إيلون ماسك على منصة "إكس" الذي يملك "تسلا" أن فرق شركته تحقق في هذا الانفجار الذي "لم يُرَ مثيلٌ له من قبل".



ويقول خبراء السيارات إن حرائق السيارات الكهربائية مختلفة عما يحدث في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، حيث تستمر غالبًا لفترة أطول ويكون إخمادها أصعب.

الجزيرة