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طيور الأسد.. وثائق تكشف كيف تغلغلت المخابرات في سوريا ؟

12/29/2024 8:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وثائق استخباراتية سرية عن المدى المرعب الذي بلغته "دولة المراقبة الأمنية" التي طبقها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" عن آلاف الملفات، المكتوبة بأقلام حبر أو مطبوعة باللغة العربية الفصحى، والتي أظهرت الطريقة التي تسلل بها النظام إلى المتظاهرين منذ بدء حراك عام 2011.
وتكشف هذه الملفات تفاصيل عن الشبكة الواسعة من المخبرين الذين كانوا يقدمون التقارير إلى النظام، كما تظهر الطريقة التي تعمل بها أجهزة الأمن السورية وشكها المستمر في أن جواسيسها هم عملاء مزدوجون.
في هذا الشهر، حصلت صحيفة "صنداي تايمز" على إذن بالدخول إلى 4 قواعد استخباراتية في مدينة حمص، المعروفة بعاصمة الثورة، من قبل مقاتلين هيئة تحرير الشام.
وعلى مدار يومين، حللت الصحيفة وثائق تتعلق بالطريقة التي أرغم بها النظام الناس وأقنعهم بالإبلاغ عن أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم.
وسُمح للصحيفة بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها بشرط تغيير الأسماء والتواريخ والمواقع المحددة، حتى لا تضر بمحاولات محاسبة المخبرين في المحاكم.
كان من الواضح أن أجهزة الأمن لم تكن تريد قط أن تخرج سجلاتها إلى النور. ففي اثنتين من قواعد الاستخبارات، حاول الضباط المنسحبون حرق ملفاتهم، وامتلأت غرف بأكملها بالرماد، ولكن لم يكن لديهم الوقت لحرقها كلها.
وسجل نظام الأسد تفاصيل صارمة عن حياة الأشخاص الذين اشتبه بهم، بما في ذلك أولئك الذين عملوا لصالحه في وثائق مختومة وموقعة ومفهرسة، مكدسة على صفوف لا نهاية لها من الرفوف.
من خلال التنصت على الهواتف، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وإرسال عملاء لمراقبة المشتبه بهم شخصيا، جمعت أجهزة الأمن مستوى شاملا من المعلومات بشكل لا يصدق.
وتضمنت تقارير المراقبة التي أعدها المخبرون روايات شاملة مثلا عن موقع مرآب قامت والدة مشتبه به بإصلاح سيارتها فيه، وانتظام زيارة مشتبه به آخر لأقاربه وعدد المباني السكنية المملوكة لثالث.
ولم يكن أحد في مأمن من النظام، ففي الربيع الماضي، ورد في سجل الأشخاص الذين اعتقلهم فرع الأمن السياسي في حمص، مكتوب بخط اليد، اعتقال صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، أحضروه "لتمزيقه ورقة تحمل صورة الرئيس".
ويقول تقرير الاستجواب: "في التاريخ، بينما كان المتهم في فصله الدراسي، عُثر على ورقة ممزقة تحت مكتبه. وكانت الورقة تحمل صورة الرئيس. ثم ألقى الصبي الورقة في سلة المهملات. وبعد ذلك، أُبلغ معلمه. وأبلغ بدوره المشرف التربوي في المدرسة، الذي أبلغ مركز الشرطة".
ويضيف التقرير: أحضر المعلم الطالب للاستجواب، وأكد أنه أُبلغ بالورقة الممزقة من قبل طلاب آخرين في الفصل الدراسي. وعندما سأل الصبي عن ذلك، ادعى الصبي أنه مزق الورقة دون أن يلاحظ صورة الرئيس. وأكد لنا المعلم أن الطالب هادئ وذو أخلاق حميدة ولم يسبق له أن أبدى سلوكاً سلبياً، وأجرينا فحصاً أمنياً لخلفية عائلته وتبين عدم تورطهم في أي أنشطة تتعلق بالأحداث الجارية في البلاد".
ومع ذلك، بعد 4 أيام من اتهامه بتمزيق الورقة، تم إرسال المشتبه به البالغ من العمر 12 عاما للمحاكمة.
تتضمن السجلات العديد من الإشارات إلى أشخاص اتُهموا بـ "الإرهاب" لمشاركتهم في الاحتجاجات ودعم المعارضة، ولكن تم اعتقالهم بعد سنوات فقط، أو احتجازهم، والإفراج عنهم، ثم إعادة اعتقالهم بنفس التهمة.
وعندما تم إطلاق سراح شابة في أوائل العشرينيات من عمرها بعد احتجازها في عام 2017، صدرت تعليمات للضباط بمتابعتها.
يقول التقرير: "يرجى التحقق من مصادرك وممثليك بعد إطلاق سراحها قضائيًا. إذا ظهرت أي مؤشرات سلبية بشأنها، فاتخذ الإجراءات المناسبة ضدها وفقًا للإجراءات".
وفي عام 2016، تم اعتقال والد لطفل في منتصف العمر كان يعمل مع منظمة إنسانية، بتهمة التواصل مع الإرهابيين وإشعال الفتنة الطائفية.
في مذكرة من فرع المخابرات العسكرية تدعو إلى اعتقاله، تم الإشارة إلى أساس جريمته: "من أجل دخول المناطق المحاصرة للمتمردين لتقديم المساعدات الإنسانية، قام بالتنسيق مع مجموعات المعارضة، التي كانت تسيطر على نقاط الدخول".
يدعو التقرير، الذي كتبه ضابط استخبارات، إلى احتجازه للاستجواب بناءً على معلومات تم جمعها من المراقبة عبر الإنترنت حيث يبدو أن العملاء اخترقوا جهاز الكمبيوتر الخاص به.
وبحسب التقرير: "ينشط المتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا على فيسبوك، حيث لديه صفحة تحت اسم [...]. تحتوي صفحته على منشورات طائفية وتحريضية ضد الدولة وإهانات للقيادة السياسية"، كما جاء في التقرير: "من خلال عمله مع المنظمة الإنسانية، يدخل مناطق ساخنة أثناء دخول قوافل المساعدات من خلال التواصل مع أفراد مسلحين نشطين على صفحته".
تمكنت صحيفة "صنداي تايمز" من التحقق من هوية الرجل ومعرفة مصيره، وتوصلت لنتيجة أنه تعرض للتعذيب وقتل في السجن.
في ظل النظام، كان الناس في مختلف أنحاء سوريا يستخدمون الرموز للحديث عن المخبرين الذين يتجسسون على مواطنيهم من أجل المال أو السلطة أو لأسباب أيديولوجية، أطلق عليهم البعض اسم "الطيور".
وتظهر الوثائق كيف تعمل الطيور، حيث كان بعضهم جزءا من حركة الاحتجاج التي بدأت في عام 2011، بينما اخترقت مجموعات أخرى الجماعات المسلحة التي انتشرت بعد ذلك.
وكان العديد منهم يبلغون عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم.
وفي مذكرة عام 2016 موجهة إلى رئيس فرع المخابرات السياسية في حمص، يشرح أحد الضباط كيف تقوم مخبرة بالتجسس على أحد أفراد عائلتها.
ويقول التقرير: "قدمت المخبرة سابقا عدة قطع من المعلومات التي تم التحقيق فيها وثبتت صحتها، أبلغتنا بعدم قدرتها على زيارة فرعنا بسبب الخوف من كشف الأمر من قبل عائلتها، وهو ما تعتقد أنه سيعرض حياتها للخطر".
لا يتضح من الوثائق عدد الأشخاص في سوريا الذين كانوا يتجسسون لصالح أجهزة الأمن، ومع ذلك، فإن النطاق الهائل لعملياتهم يظهر من حقيقة وجود عدد كبير من المخبرين المتغلغلين في المجتمع لدرجة أنهم تجسسوا على بعضهم البعض بشكل متكرر، وفي كثير من الأحيان دون علم.
إن صفحات الأرشيف التي قامت الصحيفة بتحليلها مليئة بالإشارات إلى السجناء الذين تم إحضارهم للاستجواب ثم تم إطلاق سراحهم بعد اكتشاف أنهم عملاء سريون لأجهزة الأمن.
سكاي نيوز








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