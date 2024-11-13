السيب للتطوير العقاري تعلن مشروع "رويال ريجنسي سويتس" في منطقة الخليج التجاري

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي، الإمارات العربية المتحدة – نوفمبر 2024
أعلنت شركة "السيب للتطوير العقاري"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الفخامة والجودة في سوق العقارات، عن إطلاق مشروع أيقوني جديد يحمل اسم "رويال ريجنسي سويتس" باستثمارات ضخمة تصل 500 مليون درهم إماراتي، وذلك في قلب منطقة الخليج التجاري، الوجهة المثالية للنخبة الباحثين عن التميز والإبداع في دبي. ويأتي هذا المشروع الاستثنائي ليضع بصمة جديدة في عالم العقارات الفاخرة، بترسيخه معايير رائدة في جودة السكن وعوائد الاستثمار المجزية.
ويبرز رويال ريجنسي سويتس كفرصة استثمارية فريدة للمستثمرين، حيث يوفر شققًا تتنوع أسعارها بين 1.18 مليون درهم و4.4 مليون درهم إماراتي، مع خطة سداد مرنة تتناسب مع متطلبات السوق تتمثل في60/40. ويعزز المشروع جاذبيته الاستثمارية بتقديم سعر تنافسي للقدم المربع يبلغ 1,800 درهم، مع توقعات بتحقيق عوائد استثمارية مميزة، مما يجعله فرصة واعدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو المستمر لسوق العقارات الفاخرة في دبي.
وفي هذا الصدد، قال السيد جي بي كالواني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "السيب للتطوير العقاري": "يمثل مشروع رويال ريجنسي سويتس انعكاساً حقيقياً لرؤيتنا الطموحة التي تهدف إلى إعادة تعريف معايير الحياة الفاخرة في دبي. ونحن بهذا المشروع لا نقدم فقط فرص استثمارية واعدة، بل نعبر أيضاً عن التزامنا الراسخ بتقديم تجربة متكاملة تجمع بين التصميم الراقي، والجودة الاستثنائية، والاستدامة التي يتطلع إليها عملاؤنا. ونحن على ثقة تامة بأن رويال ريجنسي سويتس سيكون علامة بارزة في سوق دبي العقاري، ووجهة جاذبة لكل من المستثمرين والباحثين عن المنازل الفاخرة."
وعلى مدار ما يقارب ثلاثة عقود، ارتبط اسم شركة "السيب للتطوير العقاري" بالجودة والخبرة والقيمة الفريدة في قطاع العقارات بدولة الإمارات، حيث تألقت بفضل محفظة مشاريعها المميزة التي تجمع بين العقارات السكنية والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق والمساحات التجارية الراقية. ويضم فريق عمل شركة السيب التي تشكل جزء لا يتجزأ من مجموعة "السفير" العريقة، فريق متميز يضم 3,500 موظف تحت إدارة السيد جي بي كالواني. وتتبنى الشركة نهج عمل مرن يجمع بين أصالة التراث وأحدث التقنيات، لتطوير مشاريع مصممة بدقة متناهية تلبي تطلعات المستثمرين، وتوفر لهم تجارب استثنائية ترتقي بمعايير الفخامة والجودة.
جدير بالذكر أن شركة السيب للتطوير العقاري أبرمت شراكات استراتيجية مع نخبة من أبرز الأسماء في قطاع العقارات، بما يضمن تنفيذ المشروع بسلاسة ووفق أعلى معايير الجودة في البناء والتصميم والإدارة. كما تمت دراسة كافة تفاصيل "رويال ريجنسي سويتس" بدقة لتجسد رؤية الشركة في تقديم الأفضل، حيث تم تزويد المشروع بأبواب إيطالية فاخرة، ومطابخ مجهزة بأرقى التجهيزات، بالإضافة إلى أنظمة أتمتة منزلية متطورة في بعض الوحدات، لتوفير تجربة سكنية تجمع بين الفخامة والتقنية المتقدمة.
ويقدم مشروع "رويال ريجنسي سويتس" مرافق متنوعة تعكس الفخامة والراحة، حيث يتضمن ردهة فسيحة ذات إطلالات بانورامية خلابة، ومقهى مميز في الطابق الأرضي، ومطعم فاخر في الطابق الأول. وتكتمل تجربة الصحة والرفاهية في المشروع من خلال صالة لياقة بدنية متطورة مجهزة بأحدث أنظمة الصوت، ومسبح قابل للتحكم في درجة حرارته، إلى جانب جاكوزي وغرف بخار وساونا مخصصة للرجال وأخرى للسيدات.
ويبرز المشروع بتصميمه الصديق للبيئة من خلال محطات شحن للمركبات الكهربائية، ومصعد مخصص للخدمات، وأنظمة متقدمة للوصول والتواصل الداخلي. وقد صُممت المناطق الخارجية الترفيهية بعناية لتوفر مناظر طبيعية آسرة، مع مساحات هادئة تتيح للسكان الاسترخاء في بيئة متكاملة. كما تتضمن بعض وحدات المشروع مزايا ذكية للأتمتة، وأبواباً قابلة للطي في الشقق ذات الثلاث غرف، وشرفات بتصميم فاخر مجهزة بجاكوزي، مما يضفي على أسلوب حياة السكان طابعاً عصرياً ورفاهية غير مسبوقة.
من المقرر انجاز أعمال مشروع "رويال ريجنسي سويتس" في 31 مارس 2027، ليصبح عنواناً جديداً للفخامة والراحة وعوائد الاستثمار المجزية. كما سيعزز هذا المشروع من حضور شركة "السيب للتطوير العقاري" في دبي، مؤكداً مكانتها الريادية في تقديم مشاريع عقارية تركز على أعلى معايير الجودة وتلبية احتياجات المستثمرين المتميزين. ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع الرؤية العقارية الطموحة لدولة الإمارات، التي تسعى للارتقاء بقطاع العقارات نحو آفاق جديدة من الابتكار والتميز.
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