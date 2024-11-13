أوبك تعلن ارتفاع متوسط سعر السلة المرجعية للنفط الخام 1.2 بالمئة في أكتوبر

(MENAFN
) أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن متوسط سعر سلة خاماتها المرجعية ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة في أكتوبر ليصل إلى 74.45 دولارًا للبرميل. في حين شهدت عقود الآجلة للخام برنت والخام الأمريكي غرب تكساس وعقود خام عمان زيادات تراوحت بين 2.9 بالمئة و3.4 بالمئة. يعكس هذا الارتفاع الاستقرار في حركة الطلب على النفط وتغيرات السوق، على الرغم من التباطؤ في الأسواق العالمية وتفاوت التوقعات.
وفي تقريرها لشهر نوفمبر، قامت أوبك بتعديل طفيف لتوقعاتها بشأن النمو الاقتصادي العالمي، حيث خفضت التوقعات إلى 3.1 بالمئة لعام 2024 و3.0 بالمئة لعام 2025. كما شهدت التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي تحسنًا كبيرًا، حيث تم تعديل النمو المتوقع إلى 2.7 بالمئة لعام 2024 نتيجة للأداء الاقتصادي القوي في الربعين الثاني والثالث من العام. في المقابل، بقيت التوقعات الاقتصادية لبقية الاقتصادات الكبرى، مثل اليابان ومنطقة اليورو والصين والهند، مستقرة دون تعديل.
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في 2024 و0.9 بالمئة في 2025، بينما ستظل التوقعات لمنطقة اليورو مستقرة عند 0.8 بالمئة و1.2 بالمئة في عامي 2024 و2025 على التوالي. أما بالنسبة للصين والهند، فمن المتوقع أن يستمر النمو القوي، حيث تشير التوقعات إلى 4.9 بالمئة للصين و6.8 بالمئة للهند في 2024. كما تم تعديل التوقعات لصالح الصين لعام 2025 إلى 4.7 بالمئة بفضل التدابير التحفيزية الجديدة.
كما خفضت أوبك تقديراتها لطلب النفط العالمي في 2024 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بالتوقعات السابقة، استنادًا إلى البيانات المحدثة للربعين الأول والثاني والثالث من العام. من المتوقع أن ينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا. وفي عام 2025، يُتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، حيث سينمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا، وفي الدول غير الأعضاء بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا.
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