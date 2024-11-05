الانتخابات الأمريكية ولعبة الشيطان!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬كثيرين‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬مهمة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬الأمريكي‭ ‬أو‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضايا‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬وحيث‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وكل‭ ‬قضية‭ ‬إشكالية،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬التنافس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والصين‭ ‬والعقدة‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خيوط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الممتدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭ ‬وأزماتها‭! ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬المهم‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬يفوز،‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬نتائج‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الداخل‭ ‬الأمريكي‭ ‬والسياسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تجاه‭ ‬جدول‭ ‬القضايا‭ ‬منها‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬تصادم‭ ‬إيراني‭ ‬ – ‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬والأهم‭ ‬الحرب‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وحيث‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تجاوزت‭ ‬عاما‭ ‬كاملا‭ ‬ودخلت‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬عامها‭ ‬الثاني،‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬السياسة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬والتي‭ ‬يعمل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬توسيعها‭ ‬لتشمل‭ ‬دولا‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬تحت‭ ‬يافطة‭ ‬التوسع‭ ‬الجغرافي‭ ‬للكيان‭ ‬الذي‭ ‬ينسبه‭ ‬إلى‭ ‬تعاليم‭ (‬التوراة‭ ‬الملفقة‭)! ‬مما‭ ‬سيجعل‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬أو‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬1948‭!‬

{ ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهي‭ ‬تمارس‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬مدخل‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وباليد‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬الكيان،‭ ‬فقدت‭ ‬إدارتها‭ ‬وبالأحرى‭ ‬سياستها‭ ‬تجاه‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والقضايا‭ ‬العالمية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مصداقيتها‭ ‬حتى‭ ‬بدا‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭ ‬نظاما‭ ‬متهالكا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مؤسساته‭ ‬ومنظماته‭ ‬سواء‭ ‬السياسية‭ ‬أو‭ ‬الحقوقية‭ ‬أو‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬القانونية‭! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬صنع‭ ‬المأزق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الراهن‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل،‭ ‬رغم‭ ‬القبضة‭ ‬المعروفة‭ (‬للدولة‭ ‬العميقة‭ ‬أو‭ ‬الحكومة‭ ‬الخفية‭ ‬أو‭ ‬النخبة‭ ‬الشيطانية‭) ‬وأيًّا‭ ‬كانت‭ ‬التسميات‭ ‬الأخرى‭ ‬حول‭ ‬اليد‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬وحيث‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يقفز‭ ‬إلى‭ ‬الذهن‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬الحروب‭ ‬والصناعات‭ ‬والإعلام‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬بل‭ ‬يدير‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية‭! ‬وحيث‭ ‬الجمهوريين‭ ‬والديمقراطيين‭ ‬مجرد‭ ‬وجهين‭ ‬لعملة‭ ‬واحدة‭ ‬تتأرجح‭ ‬من‭ ‬يده‭ ‬إلى‭ ‬الهواء‭ ‬لتعود‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬يده‭! ‬ولذلك‭ ‬فقدت‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بريق‭ ‬نموذجها‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬وكان‭ ‬يُراد‭ ‬فرضه‭ ‬بالقوة‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭!‬

{ ‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬غزة‭ ‬تعالى‭ ‬الصوت‭ ‬الأمريكي‭ ‬الداخلي،‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬والأصوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحرة‭ ‬حول‭ ‬التناقضات‭ ‬الرهيبة‭ ‬في‭ ‬مبادئ‭ ‬ومصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحول‭ ‬الانسياق‭ ‬خلف‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬فاجأ‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬بحجم‭ ‬وحشيته‭ ‬وهمجيته‭ ‬ولا‭ ‬إنسانيته‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين‭ ‬والتدمير‭ ‬الكامل‭ ‬لحياتهم‭ ‬وبنيتهم‭ ‬التحتية‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬الأصوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحرة‭ ‬بدأت‭ ‬تتحدث‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬تحكم‭ ‬اليهود‭ ‬الصهاينة‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬تعدادهم‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ2 % من‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬فإنهم‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المراكز‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬ويستعرضون‭ ‬مراكزهم‭ ‬بالأسماء‭ ‬والهوية‭! ‬وأنهم‭ ‬يسيطرون‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬والبنك‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وعلى‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحف‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وعلى‭ ‬هوليوود‭ ‬ومراكز‭ ‬البحث‭ ‬والقرار‭ ‬إلى‭ ‬آخره‭! ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬تتم‭ ‬إدارته‭ ‬بلعبة‭ ‬شيطانية‭ ‬متقنة‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مستعمرة‭ ‬في‭ ‬أيديهم،‭ ‬ولذلك‭ ‬هم‭ ‬يطالبون‭ ‬بتحرير‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬الصهيونية‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬النقطة،‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬جدلية‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يفوز،‭ ‬هي‭ ‬البؤرة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لكل‭ ‬مشاكل‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬ديمقراطيتها‭ ‬الشكلية،‭ ‬وفي‭ ‬مشاكل‭ ‬العالم‭ ‬كله‭! ‬وسواء‭ ‬جاءت‭ (‬هاريس‭) ‬أو‭ ‬جاء‭ (‬ترامب‭) ‬رغم‭ ‬ادعاءاته‭ ‬حول‭ ‬محاربة‭ ‬الدولة‭ ‬العميقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬اللعبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬المتقنة‭ ‬ذات‭ ‬الوجوه‭ ‬المختلفة‭ ‬وذات‭ ‬الأقنعة‭ ‬اللامتناهية‭ ‬تضع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مأزق‭ ‬خطير‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق،‭ ‬وحيث‭ ‬الوعي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الشعبي‭ ‬يتصاعد،‭ ‬وصوت‭ ‬الأحرار‭ ‬يكشف‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬آليات‭ ‬القبضة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬بلادهم،‭ ‬وحيث‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬كما‭ ‬بعدها‭! ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬لعنة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحدها‭! ‬المطلوب‭ ‬تحرير‭ ‬أمريكا‭ ‬أولا‭ ‬لكي‭ ‬يتحرر‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬قيادتها‭! ‬ولا‭ ‬يهم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬يرأسها‭!‬