محكمة الاحتلال تمدد احتجاز المتهمين بقضية التسريبات الأمنية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN- مددت محكمة الاحتلال اليوم الإثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حين أكدت شقيقة المتهم الرئيسي أن "الشاباك" يمنعه من رؤية محام.

وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، لعدة أيام أخرى.

أتى ذلك في وقت قالت فيه شقيقة المتهم الرئيسي إيلي فلدشتاين -الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو- إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.

وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.

أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفدلشتاين الذي كان متحدثاً باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، بحسب وصفه.

وتابعت أنه "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".

بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ "انقلاب على نتنياهو" بعدما وصفه "بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد الرقيب إيتاي تشين الذي اختطفت جثته بغزة تعليقا على التسريبات قوله "نمر بحرب نفسية بسبب الحكومة"، بإشارة إلى تسريب الوثائق.

وأضاف أن "نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه عائلات المحتجزين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استناداً إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار لكن ثبت أنها كانت مزورة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.

ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.