مجموعة البركة وبنك البركة التركي للمشاركات راعيين ذهبيين لمؤتمر أيوفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬‮«‬المجموعة‮»‬،‭ ‬ووحدتها‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬التركي‭ ‬للمشاركات،‭ ‬رعايتهما‭ ‬الذهبية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬أيوفي‭ ‬السنوي‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للصيرفة‭ ‬والمالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭. ‬وسيُعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويتمحور‭ ‬مؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حول‭: ‬‮«‬تعزيز‭ ‬إمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لبناء‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬وفعالة‭ ‬ومرنة‭ ‬لصناعة‭ ‬الحلال‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المسلمة‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬السنوية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬أيوفي‭ ‬تجسيدا‭ ‬للالتزام‭ ‬القوي‭ ‬للمجموعة‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬‮«‬أيوفي‮»‬‭ ‬كمؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬معايير‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومواكبتها‭ ‬للمتطلبات‭ ‬العالمية‭ ‬المستجدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭. ‬

يعد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التجمعات‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬يجتمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمشايخ‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬لتداول‭ ‬ومناقشة‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬

سيشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬يومين‭ ‬كلمات‭ ‬افتتاحية‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭. ‬وتتناول‭ ‬هذه‭ ‬النقاشات‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬إمكانيات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لبناء‭ ‬منظومة‭ ‬حلال‭ ‬مستدامة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬موضوعات‭ ‬مثل‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬المالية‭ ‬الحلال‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحلال،‭ ‬وتحسين‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد،‭ ‬ومعالجة‭ ‬قضايا‭ ‬الحوكمة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬