شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
التاريخ
10/30/2024 7:10:56 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم /PNN- استشهد شاب، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم طولكرم.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بوصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي.
يتبع...
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