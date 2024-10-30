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شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

10/30/2024 7:10:56 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN- استشهد شاب، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بوصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

يتبع...

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