المبعوث هوكستين: أمريكا تعمل مع لبنان وإسرائيل على صيغة لإنهاء الصراع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬الجانبين‭ ‬بقرار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رقم‭ ‬1701‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‭. ‬

وينص‭ ‬قرار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رقم‭ ‬1701،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬آخر‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قوات‭ ‬أو‭ ‬أسلحة‭ ‬غير‭ ‬تلك‭ ‬التابعة‭ ‬للدولة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬لكن‭ ‬الجماعة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تنه‭ ‬وجودها‭. ‬

وبلغ‭ ‬التوتر‭ ‬المستمر‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬ذروته‭ ‬بهجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬شنتها‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬دعما‭ ‬لفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬هوكستين،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬لبنان‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬شهرين،‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬لبنانيين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬وساطة‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قتلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬هوكستين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬الجانبين‭ ‬ببساطة‭ (‬بقرار‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭) ‬1701‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يظل‭ ‬القرار‭ ‬أساسا‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع،‭ ‬فهناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬إضافية‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذه‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬ودقيق‭ ‬وشفاف‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬لبنان‭ ‬ودولة‭ ‬لبنان‭ ‬وكذلك‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬تنهي‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬فورا‭ ‬وإلى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬

وأثار‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الجماعة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وقال‭ ‬هوكستين‭ ‬إنه‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اللبناني‭ ‬نبيه‭ ‬بري،‭ ‬وهو‭ ‬حليف‭ ‬وثيق‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يريده‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نعمل‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬أكسيوس‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قدمت‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وثيقة‭ ‬تتضمن‭ ‬شروطها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

ونقل‭ ‬أكسيوس‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬طالبت‭ ‬السماح‭ ‬لقواتها‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تنفيذ‭ ‬فعال‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬إعادة‭ ‬تسليح‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وعدم‭ ‬إعادة‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬العسكرية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬طالبت‭ ‬أيضا‭ ‬بحرية‭ ‬عمل‭ ‬قواتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬اللبناني‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬لأكسيوس‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬لبنان‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬إسرائيل‭. ‬