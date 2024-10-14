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وزير الخارجية يترأس وفد البحرين فـي قـمــة ((بـريـكــس)) 22 الـجــاري

10/14/2024 7:14:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬أحمد‭ ‬الساعي‭ ‬سفير‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيترأس‭ ‬وفد‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬المرتقبة‭ ‬بقازان‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬بوكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬مخصص‭ ‬لآفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والبحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬الساعاتي‭ ‬تلقي‭ ‬المملكة‭ ‬دعوة‭ ‬لحضور‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬قازان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬22‭-‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تلقينا‭ ‬بالفعل‭ ‬دعوة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ (‬بريكس‭) ‬في‭ ‬قازان،‭ ‬وسيأتي‭ ‬وفد‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬سفير‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬الدولية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬روسيا‭ ‬لضمان‭ ‬وجود‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرابطة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬جاهزة‭ ‬بعد‭ ‬لانضمام‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭.‬

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