وزير الخارجية يترأس وفد البحرين فـي قـمــة ((بـريـكــس)) 22 الـجــاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬سفير‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬الدولية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬روسيا‭ ‬لضمان‭ ‬وجود‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرابطة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬جاهزة‭ ‬بعد‭ ‬لانضمام‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭.‬

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