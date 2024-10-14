وزير الخارجية يترأس وفد البحرين فـي قـمــة ((بـريـكــس)) 22 الـجــاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف أحمد الساعي سفير البحرين لدى روسيا أن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية سيترأس وفد البلاد في قمة «بريكس» المرتقبة بقازان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بوكالة «تاس» في موسكو مخصص لآفاق التعاون الثقافي بين روسيا والبحرين، وأكد الساعاتي تلقي المملكة دعوة لحضور قمة «بريكس» المقبلة في قازان في الفترة 22-24 أكتوبر الجاري. وتابع: «لقد تلقينا بالفعل دعوة للمشاركة في قمة (بريكس) في قازان، وسيأتي وفد برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني من مملكة البحرين».
وكان سفير البحرين لدى روسيا قد قال إن المملكة تسعى جاهدة للانضمام إلى «بريكس» وغيرها من المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية، وأشار إلى جهود روسيا لضمان وجود البحرين أيضا في هذه الرابطة، إلا أنه أشار إلى عدد من الوثائق التي لا تزال غير جاهزة بعد لانضمام المملكة إلى «بريكس».
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