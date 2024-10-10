طيران الإمارات تستعرض أحدث خدماتها وابتكاراتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم

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- Emirates) دبي، 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: عرضت طيران الإمارات مجموعة خدماتها الجديدة ومنتجاتها المبتكرة المصممة خصيصاً لأصحاب الهمم في النسخة السادسة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، والذي افتتحه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض، وذلك تماشياً مع وعدها بالسفر بـ"تميز دائم" والتزامها بتقديم تجربة سفر فريدة لكافة المسافرين.
وشملت المنتجات الجديدة والابتكارات النوعية التي قدمتها طيران الإمارات خلال مشاركتها في أكبر معرض لأصحاب الهمم في الشرق الأوسط جولة الواقع الافتراضي في المطار، وروبوت لغة الإشارة، وجهاز النقل المبتكر لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتطبيق يوفر دعماً بالفيديو لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وأدلة حسية للمطار لدعم المسافرين من ذوي الاضطرابات العصبية، ومركبة مجهزة برافعة كهربائية للكراسي المتحركة وغيرها.
وقد حرصت الناقلة التي تلتزم منذ سنوات عديدة بضمان تمتع كافة المسافرين بإمكانية الوصول للتمتع بتجربة سفر شاملة، على تعزيز هذا التركيز في عام 2024، بعد تدشينها سياسة طيران الإمارات لأصحاب الهمم والمصممة لخدمة ودعم أصحاب الهمم، وإطلاق "مكتب خدمات أصحاب الهمم" ضمن قسم علاقات العملاء وتدقيق الخدمة في طيران الإمارات، والذي يسهل تنفيذ الاستراتيجية عبر قطاعات الأعمال ويقود عمليات التنسيق في هذا المجال مع الجهات المعنية.
وقد وفر معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" منصة مثالية للناقلة لعرض العديد من الابتكارات والخدمات التي كانت في طور التطوير، كما أتاح المعرض الفرصة للفرق المعنية للتواصل مباشرة مع مجتمع السفر لأصحاب الهمم في المنطقة.
إدراج طيران الإمارات على تطبيق Be My Eyes
تم إدراج طيران الإمارات في تطبيق Be My Eyes المخصص لخدمة ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، لتصبح الناقلة بذلك أول ناقلة جوية في العالم تقدم هذه الخدمة. إذ يوفر تطبيق Be My Eyes دعماً عبر بث الفيديو يمكن للعملاء الوصول إليه بسهولة، مما يخلق تجارب نوعية داعمة للعملاء ذوي الإعاقة. فبعد تنزيل تطبيق Be My Eyes مجاناً على هواتفهم الذكية، واختيار طيران الإمارات من قائمة الشركات على التطبيق، يمكن للعملاء التواصل مع مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على الدعم من خلال بث فيديو حي يتيح لموظفي خدمة العملاء في طيران الإمارات توجيه العملاء إلى الاتجاه الذي يتعين أن يمضوا فيه أو ما يتوجب عليهم القيام به بعد ذلك. وقد اكتسب تطبيق Be My Eyes شعبية كبيرة في العالم، لدوره الحيوي في تسهيل حركة المكفوفين وضعاف البصر، حيث يحظى التطبيق بدعم 8 ملايين متطوع باتوا يشكلون عيوناً ترشد المكفوفين وضعاف البصر، عن بعد.
دليل طيران الإمارات الحسي للمسافرين من ذوي ذوي الاضطرابات العصبية
وفي إطار المبادرات التي تم تنفيذها للمسافرين من ذوي الاضطرابات العصبية، أطلقت طيران الإمارات دليلاً حسياً جديداً يتضمن رسوما توضيحية لمبنى المسافرين رقم 3 الخاص بطيران الإمارات في مطار دبي الدولي. ويعد الدليل الحسي بمثابة أداة للمعلومات تم تطويرها بالتعاون مع المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر (IBCCES) لتوفير محفزات حسية تساعد العملاء أثناء رحلتهم عبر مبنى المسافرين رقم 3. ويتيح الدليل للعملاء التعرف على مستوى شدة المحفزات الحسية المحتملة مثل الصوت والضوء والرائحة واللمس ووجود أصوات مفاجئة أو أضواء وامضة في مواقع محددة ضمن المطار. ويتوفر دليل الإمارات الحسي على صفحة السفر لأصحاب الهمم على موقع الناقلة.
خدمة السائق لأصحاب الهمم من طيران الإمارات
عرضت طيران الإمارات في المعرض أول مركباتها المصممة لخدمة أصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة. وقد جهزت السيارة، وهي من طراز "مرسيدس V250"، بمصعد كهربائي للكراسي المتحركة ومنحدر لتسهيل صعود ونزول هذه الكراسي. وتم تصميم المصعد الآلي بحيث يمتد وينزل إلى مستوى الأرض لرفع الكرسي المتحرك مع راكبه بأمان إلى السيارة بطريقة سلسة. وبمجرد الدخول إلى السيارة، تعمل قيود الأمان الإضافية على تأمين العميل وهو أمر حيوي بشكل خاص للركاب الذين يعانون من إعاقات حركية شديدة. ويتم حالياً تدريب سائقي طيران الإمارات على الاستخدام الأمثل وتقديم الدعم للعملاء من أصحاب الهمم. وقد تم البدء فعلاً في استخدام هذه السيارة لمستخدمي الكراسي المتحركة المسافرين على الدرجتين الأولى والأعمال الذين يستفيدون من خدمات المواصلات بسيارة مع سائق في دبي، مع خطط لتوسيع توافرها في المستقبل.
ابتكارات طيران الإمارات في مجال إمكانية الوصول قيد التطوير التي عرضت في معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي”
يكرس فريق من الخبراء العاملين في مختبر الابتكار الداخلي الخاص بطيران الإمارات، جهوده لتطوير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة سفر أصحاب الهمم، بما في ذلك تعزيز وتسهيل إمكانية الوصول. وقد تمكن هذا الفريق من تطوير العديد من النماذج الأولية التي يمكن أن تفيد مسافري طيران الإمارات من أصحاب الهمم، الذين لديهم متطلبات لتسهيل إمكانية الوصول.
وقد عرضت الناقلة هذه النماذج الأولية في المعرض، ما أتاح الفرصة للمستخدمين التفاعل معها، وتجربة المنتجات قيد التطوير ومشاركة أفكارهم مع فريق الابتكار. وفيما يلي أبرز النماذج التي عرضتها الناقلة:
روبوت لغة الإشارة
تم تطوير روبوت لغة الإشارة لتقديم خدمات المعلومات والتوجيه للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية أو ضعاف السمع. وشملت التجارب الأولية تدريب الروبوت على فهم عبارات وإيماءات لغة الإشارة المحددة، حتى يتمكن من الاستجابة بمعلومات السفر مثل حالة الرحلة، والتعرف على المسارات في المطارات، ما يساعد المسافرين من أصحاب الهمم خلال السفر، ويخفف من شعورهم بالقلق. ويحتوي الروبوت على شاشة يمكنها عرض الخرائط والاتجاهات، وحتى مرشد إماراتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يتفاعل بلغة الإشارة مع العملاء. وبمجرد اكتمال تطوير هذا الابتكار، تستهدف الناقلة توسيع نطاق توفير هذه التكنولوجيا لتشمل قنوات رقمية مختلفة.
جولة الواقع الافتراضي
جولة الواقع الافتراضي هي بروفة سفر رقمية للعملاء من أصحاب الهمم لضمان تمتعهم بسهولة إمكانية الوصول، حيث تتيح سماعات الواقع الافتراضي للعملاء باستكشاف وتجربة الرحلة عبر مبنى طيران الإمارات رقم 3 في مطار دبي الدولي أينما كانوا. ويسلط مسار الواقع الافتراضي الضوء على جميع المناطق التي تتوفر فيها الخدمات الشاملة، بما في ذلك مكتب المساعدة الذي يقدم الدعم لذوي الإعاقات الخفية، والممرات التي تتيح لأصحاب الهمم التمتع بالأولوية في منصات إنجاز إجراءات الجوازات والجمارك، وبوابات الصعود إلى الطائرة البيومترية وغيرها من التسهيلات. ومن المتوقع أن يتم في المستقبل إدراج جولة الواقع الافتراضي ضمن موقع الناقلة emirates ليتاح للعملاء في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إليها قبل سفرهم.
مكعب الكراسي المتحركة
توفر طيران الإمارات المساعدة لأكثر من 1. 4 مليون شخص سنوياً في التنقل من وإلى الطائرة في مبنى المسافرين 3 التابع لطيران الإمارات في دبي. ويسعى مفهوم مكعب الكراسي المتحركة الجديد إلى توفير حل للنقل يتسم بالسلامة والأمان. ويحافظ حل المكعب على سلامة الكراسي المتحركة أثناء النقل والمناولة، ويمكن تقييدها بشكل آمن داخل الطائرة لمزيد من الحماية. ويدرك التصميم الأهمية الحاسمة لتوفير راحة البال للعملاء الذين يعتبر الكرسي المتحرك بالنسبة لهم امتداداً لجسدهم، وهو أمر ضروري لجودة حياتهم، وغالباً ما يتم تعديله وتخصيصه لمالكه بتكلفة كبيرة.
خدمات أصحاب الهمم الحالية التي عرضتها طيران الإمارات في المعرض
مقاعد مجهزة بأدوات تعزيز الوصول
عرضت طيران الإمارات صفاً من مقاعد الدرجة الاقتصادية المميزة، لإظهار أدوات تعزيز الوصول أثناء الرحلة، والتي صممت لجعل رحلات المسافرين من أصحاب الهمم أكثر يسراً وراحة، بما في ذلك سماعات إلغاء الضوضاء التي يمكن أن تفيد العملاء من ذوي الاضطرابات العصبية، والكرسي المتحرك على متن الطائرة والذي يتم استخدامه بمجرد تخزين الكرسي المتحرك الخاص بالمسافر وتأمينه، وScala Combi التي تساعد العملاء من ذوي القدرات المحدودة على الصعود والنزول على السلالم، وEasyGlide والحزام الذي يساعد العملاء الذين يعانون من مشاكل في الحركة على الانزلاق بسلاسة من الكراسي المتحركة إلى مقاعدهم على الطائرة بشكل مريح، ووصلات حزام الأمان عندما قد تكون هناك حاجة إليها.
سهولة الوصول إلى الترفيه في الأجواء
أصبحت طيران الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، أول ناقلة في العالم تستخدم الترجمة لمساعدة المسافرين من ضعاف السمع على التمتع بمتابعة ما يحلو لهم من أفلام وبرامج ترفيهية في الأجواء، وأضافت الناقلة بعد ذلك ميزة الوصف الصوتي. وباتت مئات الأفلام المعروضة على نظام طيران الإمارات للترفيه في الأجواء ice والحائز على جوائز دولية رفيعة توفر هذه الميزات الإضافية لمساعدة المسافرين الذين يعانون من حالات إعاقة سمعية أو بصرية على التمتع بمشاهدة أفلامهم وبرامجهم المفضلة. وستمتاز طائرات الإيرباص A350 الجديدة التي ستنضم قريباً إلى أسطول طيران الإمارات، بكونها مجهزة بأنظمة ترفيه جوي مع خيار لواجهة مستخدم مصممة خصيصاً للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.
الخدمات والحلول للمسافرين المصابين بالتوحد
تولي طيران الإمارات عناية خاصة بالمسافرين ذوي الإعاقات المعرفية والحالات الحسية، حيث تعمل طيران الإمارات بدأب على سلسلة من المبادرات، بما في ذلك اعتماد متطلبات التصنيف المحددة من مركز التوحد المعتمد™ في جميع مرافق إنجاز إجراءات السفر الأربعة في دبي (مركز إنجاز إجراءات السفر ومتجر السفر الخاص بطيران الإمارات في مركز دبي المالي العالمي، ومركز طيران الإمارات لإنجاز إجراءات السفر للرحلات البحرية في ميناء راشد، ومركز إنجاز إجراءات السفر للرحلات البحرية في دبي هاربور، ومركز الناقلة لإنجاز إجراءات السفر في عجمان، بالإضافة إلى مركز إنجاز إجراءات السفر التابع لطيران الإمارات في مبنى المسافرين رقم 3 في مطار دبي الدولي. وبالإضافة إلى هذا الإنجاز حصل مطار دبي الدولي على اعتراف رسمي كأول مطار دولي يحصل على تصنيف معتمد من هيئة IBCCES ويتماشى مع رؤية دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لترسيخ إمارة دبي كأول وجهة معتمدة للتوحد™ (CAD) في نصف الكرة الشرقي. تتوفر خدمات متعددة للعملاء الذين يحددون أنفسهم على أنهم من ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة لدعم رحلة سفرهم، بدءاً من أدلة ما قبل السفر إلى المسارات ذات الأولوية عبر المطار.
فيديو يعرض إمكانية الوصول الرقمي لمنصة طيران الإمارات
عرضت طيران الإمارات خلال مشاركتها في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024"، إمكانية الوصول الرقمي لموقع emiratesمن خلال فيديو مخصص لهذا الغرض. وقد بات الموقع الشبكي لطيران الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات يوفر أرفع المعايير في مجال إمكانية الوصول للمحتوى الشبكي (WCAG) كما يدعم الموقع تقنيات قارئ الشاشة. ويعمل فريق طيران الإمارات مع مستشارين خارجيين لإجراء عمليات تدقيق مستقلة منتظمة واختبار إمكانية الوصول إلى الموقع. كما يتميز الموقع بأداة عرض ثلاثية الأبعاد وخريطة مقاعد تتيح للعملاء من ذوي التنوع العصبي باستكشاف مقاعدهم وتقسيم مقصورة الطائرة بشكل مسبق.
دورات تدريبية لأفراد طواقم الخدمة في الأجواء وموظفي الخدمات الأرضية
خضع أكثر من 29 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة في الأجواء وموظفي الخدمات الأرضية في طيران الإمارات في مختلف أنحاء العالم، لدورة تدريبية بعنوان "مقدمة عن التوحد والإعاقات الخفية". وقد تم تقديم هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت لأول مرة في عام 2022 وهي تغطي مجموعة من المواضيع بدءاً من التعرف على التوحد، والنصائح العملية حول كيفية مساعدة الركاب ذوي الإعاقات الخفية، والاستجابة بالتعاطف، إلى جانب توفير معلومات شاملة حول أنظمة الدعم الرسمية لمساعدة المسافرين في المطار. وتعمل طيران الإمارات حالياً على تحديث محتوى هذه الدورة التدريبية وتوسيع برامج التدريب والتوعية الشاملة لجميع موظفي طيران الإمارات والشركاء من مقدمي الخدمات.
العمل مع الجهات الرئيسية
تعمل طيران الإمارات بشكل وثيق مع العديد من الجهات المعنية لضمان تطبيق أرقى الممارسات الرائدة عبر مختلف مراحل رحلة السفر، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة، ومطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي وجمارك دبي، ما يعكس التزام دبي بترسيخ مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، بما يتماشى مع أجندة دبي D33.
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