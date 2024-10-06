وادى دجلة للأندية تجهز لعملية توريق حقوق مستقبلية بين 2 و3 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجهز شركة وادى دجلة للأندية لإصدار برنامج توريق حقوق مستقبلية بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، ليصبح ثانى إصدار فى سوق المال المصرى، وفق ما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن الشركة تسعى لإتمام أول إصدار من البرنامج قبل نهاية العام الجارى، ويجرى حاليًا العمل على استكمال باقى المستشارين الماليين للطرح وتحديد قيمة الإصدار الذي يأتى بضمان تدفقات الإيرادات الخاصة باشتراكات الأندية التابعة.
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وتعد“سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية” أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى“محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
وتتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق“التدفقات النقدية المستقبلية” طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع إليها لسداد مستحقات حملة السندات.
وأوضحت المصادر أن الإصدار بغرض تمويل التوسعات المرتقبة للشركة بإطلاق أفرع جديدة لها فى محافظات مصر المقررة للعام المقبل، حيث تستهدف إنشاء 3 أفرع فى طنطا والشروق والإسكندرية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة المجموعة المالية للتوريق على إصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة مليارى جنيه لمدة 3 سنوات لصالح شركة ((القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية)) بصفتها الشركة المحيلة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية، على أن يكون الإصدار الأول للبرنامج بحد أقصى 800 مليون جنيه لمدة 7 سنوات.
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