وادى دجلة للأندية تجهز لعملية توريق حقوق مستقبلية بين 2 و3 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تجهز شركة وادى دجلة للأندية لإصدار برنامج توريق حقوق مستقبلية بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، ليصبح ثانى إصدار فى سوق المال المصرى، وفق ما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن الشركة تسعى لإتمام أول إصدار من البرنامج قبل نهاية العام الجارى، ويجرى حاليًا العمل على استكمال باقى المستشارين الماليين للطرح وتحديد قيمة الإصدار الذي يأتى بضمان تدفقات الإيرادات الخاصة باشتراكات الأندية التابعة.

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وتعد“سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية” أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى“محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

وتتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق“التدفقات النقدية المستقبلية” طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع إليها لسداد مستحقات حملة السندات.

وأوضحت المصادر أن الإصدار بغرض تمويل التوسعات المرتقبة للشركة بإطلاق أفرع جديدة لها فى محافظات مصر المقررة للعام المقبل، حيث تستهدف إنشاء 3 أفرع فى طنطا والشروق والإسكندرية.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة المجموعة المالية للتوريق على إصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بقيمة مليارى جنيه لمدة 3 سنوات لصالح شركة ((القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية)) بصفتها الشركة المحيلة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية، على أن يكون الإصدار الأول للبرنامج بحد أقصى 800 مليون جنيه لمدة 7 سنوات.