اعــــــلان عن قطع التيار الكهربائي في محافظة بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 7/10/2024من الساعةالثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعدالظهر، عن المناطق التالية في محافظة بيت لحم:

الاجزاء الغربية من مخيم الدهيشة وجميع المناشير الموجودة في منطقة الدهيشة والخضر (المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء الرئيسية قرب جراد) ، اجزاء من الخضر وتشمل: منطقة محلات الجعبة لمواد البناء، محطة غاز قصقص ، محلات ابو سالم لمواد البناء والمناطق المحيطة بها





تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة

لتلك المناطق