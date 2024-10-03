البكار للقطاع الصناعي: حلولنا لن تكون متسرعة أو جزئية أو آنية



وأكد البكار أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من التشاركية وكافة القطاعات الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات العمال جميعها مؤسسات تُتعتبر روافع في تحسين اداء الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن كتاب التكلف الملكي للحكومة وبتوجيهات رئيس الوزراء سيكون العمل والتواصل الميداني الأساس في نهج الحكومة، لافتا إلى ان الحكومة مدركة للتحديات التواجه كافة القطاعات ولكن من خلال التشاركية الحقيقية والجلوس على طاولة الحوار سيقوي من القرارات وحصافتها.



وأكد أن الوزارة ستعقد اجتماع دوري كل 3 أشهر مع القطاع الصناعي لبحث كافة الحلول وتقييم ما يتم إنجازه.



وأوضح الوزير أن الحلول التي تعمل عليها الوزارة لن تكون جزئية أو متسرعة أو آنية والحكومة متضامنة ومتكافلة كفريق ولا ترحيل للمشاكل القطاعات وسنجد الحلول بتشاركية مع كل قطاع، منوها أن القطاعات لن تسمع عن قرارات الوزارة من خلال وسائل الإعلام المقدر دورها ولها كل الإحترام، لأن القرارات ستتخذ بتشاركية حقيقية مسبقا قبل الإعلان عنها.



وحول الحد الأدنى للأجور أوضح البكار أن أصحاب العمل جزء من اللجنة الثلاثية وقرار رفع الحد الأدنى للاجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة"، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.



وفيما يتعلق بملف استقدام العمالة غير الأردنية أكد البكار أن هذا الملف سيدرس لأنه حساس لإرتباطه بعدة قطاعات وسيدرس بعناية من فريق الوزارة ليكون هناك قرارا متكاملا بخصوصه، مضيفا أنه لن يكون هناك إغلاق لباب استقدام العمالة غير الأردنية تنظيما لسوق العمل واستجابة لمطالب القطاعات المختلفة.



وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء وما زالا ضمن صلاحيات الحكومة ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرار هما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب سيكون ملكا للمجلس.



من جهته أوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تفاؤل القطاع الصناعي بالحكومة الحالية من خلال حرص الفريق الاقتصادي فيها على التواصل مع القطاعات الانتاجية المختلفة ومنها القطاع الصناعي، موضحا ان الصناعة الأردنية تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية حيث يعمل بها ما يزيد على (260) الف عامل وعاملة لا تتعدى نسبة العمالة الوافدة فيها 9%، اذا ما استثنينا قطاع المحيكات.



وأكد على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع الصناعي عند اتخاذ اي قرار يمكن ان يؤثر على تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، داعيا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.