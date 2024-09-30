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التجارة تحظر تسويق السلع خارج حدود المحلات التجارية

9/30/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا حظر بموجبه كافة عمليات تسويق وترويج السلع والخدمات خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) أيا كان نوع نشاطها التسويق أو الترويج لأي سلعة أو خدمة، كما حظر عرضها على المستهلك خارج حدود ذلك النطاق.
وكــشـفـت الـمـذكـرة الإيضاحية للقرار الوزاري رقم 198 لسنة 2024 عن الأسباب التي دفعت الوزارة لإصدار مثل هذا القرار، إذ بينت المذكرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحسين بيئة التسوق بما يضمن راحة المستهلكين وحمايتهم من المضايقات التي قد يتعرضون لها نتيجة الترويج العشوائي للسلع والخدمات، خاصة بعد أن لاحظت «التجارة» تزايد ظاهرة التسويق والترويج للسلع والخدمات خارج نطاق المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) المخصصة لها، ما يؤدي إلى إزعاج المستهلكين وتكدسهم في الممرات بين المحلات، ويعوق حريتهم في التجول في السوق ويؤثر سلبا على تجربتهم الشرائية.
وأضافت «التجارة» أن توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة لا يقتصر على حماية المستهلكين فقط، بل يعزز من التنافس العادل بين التجار من خلال منع الترويج غير المشروع الذي قد يعطي ميزة غير منصفة للبعض، كما يسهم في خلق مناخ إيجابي للتسوق، حيث يشعر المستهلكون بالراحة والأمان أثناء تنقلهم بين المحلات التجارية دون مضايقات من الباعة أو المسوقين.
وأضافت أن القرار يهدف كذلك إلى تنظيم عمليات التسويق والترويج، بحيث تكون مقتصرة داخل حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات)، حيث يؤدي الالتزام بأحكام هذا القرار إلى مكافحة الترويج العشوائي الذي يتسبب في تشويه حرية التسوق وإزعاج المستهلك، ومن خلال حظر التعرض للمستهلكين أو ملاحقتهم خارج حدود المحلات، يسعى القرار إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرضهم لضغوط غير مبررة.
وأكدت «التجارة» أن هذا القرار يعد خطوة حيوية لتعزيز دورها في الرقابة والإشراف على الأنشطة الترويجية والتسويقية، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، الذي يحدد الشروط الواجب توافرها لممارسة هذه الأنشطة، بما في ذلك ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة، حيث يؤكد القرار الوزاري على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة 1995 لمواجهة أي تجاوزات، ما يسهم في تحقيق الردع المطلوب وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة.
واختتمت المذكرة الإيضاحية بالقول إن هذا القرار يمثل إضافة مهمة لجهود تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين، وذلك من خلال ضبط الأنشطة الترويجية والتسويقية بما يحقق مصلحة الجميع، ويعزز من جودة تجربة التسوق في البلاد.

MENAFN30092024000130011022ID1108732014

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