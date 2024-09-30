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تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

9/30/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شاركت غرفة تجارة الأردن في أعمال الدورة الـ135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي استضافتها الدوحة، بمشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية من الدول العربية.
واختار مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع، غرفة تجارة الأردن عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى جانب المغرب وعُمان.
ووفق بيان صادر عن غرفة تجارة الأردن، أمس، فإن اللجنة التنفيذية تتألف من 7 أشخاص، وهم الرئيس، نائباه، أمين الصندوق، وثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين رؤساء الغرف أو الاتحادات، وتستمر ولاية اللجنة لمدة سنتين.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وزيادة معدلات التجارة البينية العربية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، كما تمت مناقشة البنود الإستراتيجية المدرجة على جدول أعمال الدورة، التي تتعلق بالمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية الدقيقة، وتأثيرها الكبير على الاقتصاد العربي.

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