تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شاركت غرفة تجارة الأردن في أعمال الدورة الـ135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي استضافتها الدوحة، بمشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية من الدول العربية.
واختار مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع، غرفة تجارة الأردن عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى جانب المغرب وعُمان.
ووفق بيان صادر عن غرفة تجارة الأردن، أمس، فإن اللجنة التنفيذية تتألف من 7 أشخاص، وهم الرئيس، نائباه، أمين الصندوق، وثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين رؤساء الغرف أو الاتحادات، وتستمر ولاية اللجنة لمدة سنتين.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وزيادة معدلات التجارة البينية العربية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، كما تمت مناقشة البنود الإستراتيجية المدرجة على جدول أعمال الدورة، التي تتعلق بالمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية الدقيقة، وتأثيرها الكبير على الاقتصاد العربي.
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