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هل يمنع الضغط الأميركي توسع الصراع في المنطقة وامتداده إلى حرب شاملة؟

9/26/2024 4:55:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - في وقت تدعم الإدارة الأميركية فيه هجمات الاحتلال الصهيوني جوا على حزب الله في لبنان، فإنها تعارض حاليا احتمال تنفيذه غزوا بريا، عقب التصعيد المستمر على الحدود الشمالية للاحتلال، والمخاوف من أن تتطور الحرب على لبنان إلى حرب شاملة.
وفي ظل التصعيد بين الاحتلال والحزب، تحاول هذه الإدارة منع إيران من المشاركة المباشرة في القتال، ما قد يزيد من فرص اندلاع حرب إقليمية.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، قال "إن مباشرة التصعيد نتيجة لسياسة رئيس حكومة الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو الذي يريد فعلا الانتقال من ساحة لأخرى، لعدم تمكنه من ان ينجز في الساحات التي خاض فيها عدوانه ما يسعى له، هو تحطيم قدرات حركة المقاومة الإسلامية - حماس، واسترجاع الأسرى، والعودة إلى الحزب وتعطيل قدراته، ومنعه من فرض إرادته السياسية، وإعادة المهجرين من شمال الكيان الصهيوني لأماكنهم، وهذا كما يبدو لا يتحقق بسهولة".
وبين مصالحة، "أنه بدون مفاوضات كما يريد الطرف الفلسطيني واللبناني، من الصعب جدا إنهاء الصراع، فنتنياهو يريد الذهاب بعيدا، بينما أميركا لا ترغب بذلك كما تعلن، وبالتالي فأعتقد بأن الأمر يتدحرج إلى مراحل خطرة قد تقود للتوسع".
وأضاف، "نحن هنا أمام عملية كسر إرادات بين الاحتلال الذي يريد إعادة الأسرى لعائلاتهم، والمستوطنين إلى مساكنهم في الشمال، وإرادة حزب الله الذي يرفض هذا المطلب الصهيوني، قبل إنهاء الحرب على غزة وانتهاء الصراع".
وقال مصالحة، "في مطلق الأحوال، فإن أميركا تلعب خارج سياق القيم التي تعلن أنها عرابتها في العالم.. قيم الحرية والعدالة للشعوب وخارج دورها بحفظ السلم والأمن العالميين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي طبع ونشر بمؤتمر سان فرانسيسكو بأميركا في العام 1945، كما أنها تعوق حركة مجلس الأمن، أمام صراع يتدحرج، ولا تحرك ساكنا لقوفه، مع أنها تمتلك فعل الكثير لوضع حد له".
وختم المصالحة، "في مجمل الأحوال ستنتهي الحرب بنوع من التوازن، وقد يصدر قرارا لمجلس الأمن بوقفها، وبالتالي وقف إطلاق النار، ومن ثم الدخول في تسوية".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية، د. بدر الماضي، إن التصعيد بين الاحتلال وحزب الله، هو تصعيد الضرورة الإستراتيجية بالنسبة للاحتلال، وهو مفروض على حزب الله الذي كان لا يأمل بأن تصل الأمور لما وصلته، وبالنسبة للاحتلال فإنه لن يسمح بوجود أي احتمالية لوجود خطر إستراتيجي يهدد حدوده الشمالية، حتى وإن كان حزب الله التزم بقواعد الاشتباك التي فرضتها حرب قطاع غزة، بحيث تكون هناك مناوشات بين الطرفين لا أكثر ولا أقل، وضمن قوس عسكري محدود".
وأضاف الماضي، لكن التمادي الذي حصل من الاحتلال على القطاع، والتماهي الأميركي مع السياسات الصهيونية، وعدم قدرة الفواعل الدولية على الضغط على الاحتلال لتغيير سلوكه العسكري والسياسي، جعل من الحرب على الحزب، حرب الضرورة بالنسبة للاحتلال، لترتيب أوراقه الإقليمية في المستقبل، كي يشعر براحة لسنوات طويلة، قبل إعادة ما يوصف بمحور المقاومة إنتاج نفسه مرة أخرى.
وأضاف، "هذا التصعيد سيوقع الحزب في فخ الحيرة، بحيث لن يتمكن من الرد بالقدر نفسه الذي يقوم به الاحتلال فوق الأراضي اللبنانية، كون الراعي الأساسي والرئيس للحزب هي إيران التي أعلنت وبوضوح أنها لم تدخل ولن تجر لحرب إقليمية، ما يثبت أن الفكرة الأساسية في التدخلات الإيرانية بالمنطقة مقتصرة فقط على توزيع مصالح النفوذ بينها وبين الاحتلال، وأنها غير معنية بتحرير الأراضي الفلسطينية أو القدس كما تدعي، وكما أرادت من الحزب بناء شرعيته السياسية على أنه الداعم الأساسي لمحور المقاومة بالنيابة عنها في المنطقة.
وأتم، هذا التصعيد سيذهب لتدمير البنية العسكرية التحتية للحزب وسيخرق بيئته الاجتماعية، بحيث يجري العمل على البعد النفسي لقواعده، كما سيحيد أيضا قدراته العسكرية لسنوات طويلة، ويمكن أن ينتهي التصعيد بالدفع بقوات الحزب لشمال نهر الليطاني، ما سيشعر الاحتلال براحة إستراتيجية لسنوات قادمة، بحيث لن يعود الحزب إلى تشكيل خطر حقيقي على أمنه.
ورأى الماضي، أن المجتمع الدولي بخاصة القوى الفاعلة ليسوا معنيين كثيرا بوقف الحرب على الحزب إذا استمرت الحرب على بيئة الحزب العسكرية والسياسية والاجتماعية، بخاصة وأن الدول تعبت من التعامل مع ما دون الدول، كذلك تعب اللبنانيون والمجتمع الدولي من عدم وجود حكومة ورئيس للبنان، لأن المتهم الرئيس هو الحزب الذي يمنع من تشكيل البنى السياسية في لبنان، لذلك فالتصعيد سيستمر، ولكنه لن يمضي إلى حرب شاملة.
وبين أن الكيان يحاول الدخول في معركة شاملة مع الحزب، حتى وإن دخل الكيان لبعض المناطق، لكنه سيقوم بتفكيك الحزب وقدراته الإستراتيجية وبناه الاجتماعية عبر الاختراق الاستخباري الأمني الإستراتيجي، ما يجعل حزب الله ليس ضعيفا عسكريا فقط، ولكنه سيكون ضعيفا في المستقبل ضمن بيئته الاجتماعية والسياسية في لبنان والمنطقة.
ومر الصراع الحالي بين الجانبين الذي امتد غالبا على محيط يبلغ حوالي 4 كلم على جانبي الحدود، بتصعيد كبير بعد أن أعطت حكومة الحرب الصهيونية، الأولوية لإعادة سكان المستوطنات النازحين، الثلاثاء الماضي. ومنذ ذلك الحين، أسفرت الهجمات المكثفة على أهداف الحزب، والتي كان العديد منها في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، عن ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير، وكان من بين الضحايا مسلحون ومدنيون.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك د. محمد خير الجروان، استطاع حزب الله التأثير على مجريات العمليات العسكرية للاحتلال في غزة منذ يومها الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لاستنزاف الكيان وإجهاده على الحدود الشمالية مع لبنان، في محاولة لتخفيف التوغل والاجتياح البري لغزة، بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ودفعه للتراجع أو إيقاف إطلاق النار في القطاع، بحيث أجبرت المناوشات العسكرية وحالة التصعيد والتوتر بين الجانبين، على تخصيص جزء من موارد الاحتلال وقواته العسكرية لحماية الحدود الشمالية، لإجلاء المستوطنات الشمالية، وتحمل تبعات إجلاء أكثر من 100 ألف مستوطن، بالإضافة للتكاليف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أرهقته بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وتابع الجروان: في هذا الإطار، دخل الجانبان في حالات تصعيد متبادل، بشكل أكد جدية الحزب باستمرار ذلك حتى يتوقف إطلاق النار في غزة، برغم ما نفذته قوات الاحتلال من هجمات انتقامية ضد أهداف وموارد الحزب في الجنوب اللبناني، ومع رفضه لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، فلن تتحقق معه أهدافه السياسية والعسكرية، ولن تكون فيه غزة مستقبلا مصدرا لتهديد أمنها القومي - من وجهة نظرها - فضلا عن استنزافه المتزايد على الحدود الشمالية، وتزايد الضغوط بشأن عودة مستوطنيه، إذ بدأ بخطوات تصعيدية كبيرة، لتحجيم الحزب وتدمير قوته، وتحييده عن مسار الحرب في غزة، بعمليات مثل تفجير "البيجر واللاسلكي" التي استهدفت قادة وعناصر منه. هذه المعطيات انتهت بإعلان الاحتلال عملية "سهام الشمال" ضمن أهداف محددة سلفا، أهمها إيقاف استنزافه وتأمين الحدود الشمالية وعودة المستوطنين لمستوطناتهم.
وأتم: والملاحظ من المعطيات السابقة، أن أي من الطرفين لا يريد الدخول في حرب إقليمية شاملة، واستطاعا حتى مع التطورات العسكرية الحالية، النجاح بإدارة التصعيد والعمليات بما لا يجر المنطقة والأطراف لحرب شاملة، في ضوء ما تمارسه اميركا وايران من ضغوط على حلفائهما، لعدم انفلات الأوضاع.
فالولايات المتحدة أيدت الاحتلال بتنفيذ عمليات محدودة، تمكنه من السيطرة على الحدود مع لبنان وإعادة مستوطنيه، مع رفضها لأي حرب تجبرها على التدخل مباشرة، وكذلك إيران فاليوم تحاول استيعاب الصدمات والاختراقات والعمليات العسكرية للاحتلال ضدها، وعجزها، بل خوفها عن القيام برد عسكري، يدفعها مباشرة لحرب شاملة، فضلا عن عدم استعدادها لخسارة الحزب، محور نفوذها ومشروعها في المنطقة.

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