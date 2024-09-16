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تأخير تنفيذ مجمع بتروكيماويات الزور

9/16/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع حدوث المزيد من التأخيرات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع مجمع بتروكيماويات الزور، حيث لم تعد شركة الصناعات البترولية المتكاملة الكويتية (كيبك) تعطي الأولوية للمشروع المخطط له، حسب ما نقلته المجلة عن مصادر في الصناعة.
وقالت المصادر إن شركة كيبك لا تناقش المشروع حاليا مع المقاولين ومن المتوقع حدوث تأخيرات واسعة النطاق.
وقالت المجلة إن قيمة المشروع المعروف أيضا باسم مشروع البتروكيماويات في الزور، أو مشروع تكامل مصفاة البتروكيماويات في الزور تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يتم دمجه مع مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار وقد واجه تأخيرات كبيرة في السنوات الأخيرة.
ولم تتخذ الشركة قرارا استثماريا نهائيا بشأن المشروع كما لم تكشف بعد عن جدول زمني لإقرار المشروع وطرح المناقصة الخاصة به لاستدراج العطاءات من المقاولين.
وكانت مجلة ميد قد ذكرت في يونيو أن الكويت لا تزال تسعى للحصول على تمويل للمشروع، عندما ذكر أحد المصادر في ذلك الوقت إن شركة كيبك كانت تبحث عن صفقة تمويل مماثلة لمشروع الوقود النظيف في الكويت، والذي تمخض عن تحديث ودمج اثنتين من أكبر مصافي النفط في البلاد.
وقد قامت شركة كيبك بتأهيل شركات تعتزم تقديم العطاءات لمجمع البتروكيماويات المخطط له في أبريل 2021، كما نشرت قائمة بالشركات المؤهلة لتقديم العطاءات على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع.
وتضمنت القائمة الأصلية للمجموعات السبع المؤهلة مسبقا للتقدم بعطاءات الحزمتين الأولى والثانية أسماء شركات وتحالفات من إسبانيا والصين وكوريا الجنوبية وتايوان ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. ويشمل نطاق الحزمة الأولى بناء وحدات البنزين والأوليفينات، بينما يشمل نطاق الحزمة الثانية وحدات العطريات، أما الحزمة الثالثة، والتي عرفت باسم حزمة الأعمال البحرية فتغطي بناء مرافق الميناء والتصدير وخطوط الأنابيب البرية والبحرية.

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