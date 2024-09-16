تأخير تنفيذ مجمع بتروكيماويات الزور

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع حدوث المزيد من التأخيرات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع مجمع بتروكيماويات الزور، حيث لم تعد شركة الصناعات البترولية المتكاملة الكويتية (كيبك) تعطي الأولوية للمشروع المخطط له، حسب ما نقلته المجلة عن مصادر في الصناعة.
وقالت المصادر إن شركة كيبك لا تناقش المشروع حاليا مع المقاولين ومن المتوقع حدوث تأخيرات واسعة النطاق.
وقالت المجلة إن قيمة المشروع المعروف أيضا باسم مشروع البتروكيماويات في الزور، أو مشروع تكامل مصفاة
البتروكيماويات في الزور تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يتم دمجه مع مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار وقد واجه تأخيرات كبيرة في السنوات الأخيرة.
ولم تتخذ الشركة قرارا استثماريا نهائيا بشأن المشروع كما لم تكشف بعد عن جدول زمني لإقرار المشروع وطرح المناقصة الخاصة به لاستدراج العطاءات من المقاولين.
وكانت مجلة ميد قد ذكرت في يونيو أن الكويت لا تزال تسعى للحصول على تمويل للمشروع، عندما ذكر أحد المصادر في ذلك الوقت إن شركة كيبك كانت تبحث عن صفقة تمويل مماثلة لمشروع الوقود النظيف في الكويت، والذي تمخض عن تحديث ودمج اثنتين من أكبر مصافي النفط في البلاد.
وقد قامت شركة كيبك بتأهيل شركات تعتزم تقديم العطاءات لمجمع البتروكيماويات المخطط له في أبريل 2021، كما نشرت قائمة بالشركات المؤهلة لتقديم العطاءات على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع.
وتضمنت القائمة الأصلية للمجموعات السبع المؤهلة مسبقا للتقدم بعطاءات الحزمتين الأولى والثانية أسماء شركات وتحالفات من إسبانيا والصين وكوريا الجنوبية وتايوان ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. ويشمل نطاق الحزمة الأولى بناء وحدات البنزين والأوليفينات، بينما يشمل نطاق الحزمة الثانية وحدات العطريات، أما الحزمة الثالثة، والتي عرفت باسم حزمة الأعمال البحرية فتغطي بناء مرافق الميناء والتصدير وخطوط الأنابيب البرية والبحرية.
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