إسحاقي: ((الألعاب المدرسية)) استثمار لخلق كوادر شابة من المتطوعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 التي ستحتضنها مملكة البحرين 23 - 31 أكتوبر أهمية استثمار الدورة في تخريج كوادر شابة من المتطوعين ومنحهم الفرصة للإبداع وإبراز طاقاتهم في مختلف اللجان العاملة لخلق كوادر واعدة تسهم في خدمة الوطن في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني الذي عقد الأربعاء الماضي في مقر العمل الجديد للجنة بمنطقة ضاحية السيف بحضور الأعضاء.
رحب إسحاقي بالأعضاء وبارك لهم بافتتاح المقر الجديد للعمل ونقل إليهم تحيات د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مشيدا بتوجيهاته ودعمه للجنة التنفيذية، كما أثنى على المتابعة والاهتمام من د. عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا.
أعقب ذلك اعتماد محضر الاجتماع الأول، ثم شرع إسحاقي في شرح خطة العمل التي تبدأ باستقبال الوفود من المطار وتوفير المواصلات ثم الإقامة وصولا إلى المنافسات، مؤكدا أهمية مضاعفة وتيرة العمل خلال المرحلة القادمة من كافة اللجان والسعي لتكثيف الحملة الإعلامية والترويجية للدورة بين الطلبة والطالبات في المدارس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات كافة اللجان العاملة ومتطلباتهم واستعراض خطط عملهم، وتم التباحث حول حفل الختام والافتتاح الذي ستشرف على تنفيذه شركة بيكو، كما تم التأكيد على أهمية استقبال الوفود بالصورة التي تليق بسمعة مملكة البحرين مع أهمية توفير كافة الاستعدادات الطبية اللازمة وتسخير إمكانات المتطوعين في خدمة الضيوف وإنجاح الدورة وأهمية تحديد العدد النهائي للوفود والذي قد يصل إلى أكثر من 5 آلاف بهدف إتمام حجوزات الفنادق.
وأشار إسحاقي إلى أهمية تبني المواهب الشابة من المتطوعين في مختلف المجالات للاستفادة من قدراتهم، وهو أحد أهم الأهداف من وراء الاستضافة، معربا عن ثقته بجميع اللجان لعكس الصورة المشرفة عن مملكة البحرين.
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