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إسحاقي: ((الألعاب المدرسية)) استثمار لخلق كوادر شابة من المتطوعين

9/13/2024 7:32:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬أهمية‭ ‬استثمار‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬شابة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬ومنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للإبداع‭ ‬وإبراز‭ ‬طاقاتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬لخلق‭ ‬كوادر‭ ‬واعدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬الجديد‭ ‬للجنة‭ ‬بمنطقة‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬بحضور‭ ‬الأعضاء‭.‬

رحب‭ ‬إسحاقي‭ ‬بالأعضاء‭ ‬وبارك‭ ‬لهم‭ ‬بافتتاح‭ ‬المقر‭ ‬الجديد‭ ‬للعمل‭ ‬ونقل‭ ‬إليهم‭ ‬تحيات‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للدورة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بتوجيهاته‭ ‬ودعمه‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭.‬

أعقب‭ ‬ذلك‭ ‬اعتماد‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬شرع‭ ‬إسحاقي‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬وتوفير‭ ‬المواصلات‭ ‬ثم‭ ‬الإقامة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬والسعي‭ ‬لتكثيف‭ ‬الحملة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والترويجية‭ ‬للدورة‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬المدارس‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬احتياجات‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬ومتطلباتهم‭ ‬واستعراض‭ ‬خطط‭ ‬عملهم،‭ ‬وتم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬والافتتاح‭ ‬الذي‭ ‬ستشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذه‭ ‬شركة‭ ‬بيكو،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بسمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬وتسخير‭ ‬إمكانات‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الضيوف‭ ‬وإنجاح‭ ‬الدورة‭ ‬وأهمية‭ ‬تحديد‭ ‬العدد‭ ‬النهائي‭ ‬للوفود‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬بهدف‭ ‬إتمام‭ ‬حجوزات‭ ‬الفنادق‭.‬

وأشار‭ ‬إسحاقي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تبني‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬قدراتهم،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الاستضافة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بجميع‭ ‬اللجان‭ ‬لعكس‭ ‬الصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


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