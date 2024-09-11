((تمكين)).. الرقابة واجب وطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يكون‭ ‬الحل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬حينما‭ ‬يتم‭ ‬تنويع‭ ‬مسألة‭ ‬الرقابة‭ ‬‮«‬داخلية،‭ ‬خارجية،‭ ‬مجتمعية‮»‬‭.. ‬تتسم‭ ‬بالشفافية،‭ ‬وتلتزم‭ ‬بالقانون،‭ ‬وتسترجع‭ ‬الأموال،‭ ‬وتعلن‭ ‬أسماء‭ ‬المتجاوزين،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬تتوانى‭ ‬في‭ ‬محاسبة‭ ‬المتقاعسين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة،‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬المنهجية‭ ‬الإدارية‭ ‬والمنظومة‭ ‬المؤسسية‭.. ‬بجانب‭ ‬بيان‭ ‬آثار‭ ‬وفوائد‭ ‬جهودها‭ ‬للمجتمع‭ ‬والمواطنين‭.. ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬أولا‭.‬

صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬كريمة،‭ ‬ودعم‭ ‬بارز،‭ ‬واهتمام‭ ‬كبير،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.‬

لقد‭ ‬استثمر‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬وغير‭ ‬المباشر‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التمويل‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتحديدا‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬تدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭.. ‬واليوم‭ ‬فإن‭ ‬معظم‭ ‬مشاريع‭ ‬الدعم‭ ‬والتطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوظيف،‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الركن‭ ‬الأساسي‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭ ‬والتخصصات‭. ‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬لكل‭ ‬مؤسسة‭ ‬تحديات‭ ‬ومعوقات،‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬التجاوز‭ ‬والاستغلال‭ ‬غير‭ ‬السليم‭ ‬لأموال‭ ‬الدعم،‭ ‬من‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬أشخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬موجها‭ ‬لخدمتهم،‭ ‬ولكن‭ ‬لضعف‭ ‬الوازع‭ ‬الوطني،‭ ‬وغياب‭ ‬الرادع‭ ‬القانوني،‭ ‬وحبا‭ ‬في‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬قام‭ ‬البعض‭ ‬باختلاس‭ ‬الأموال،‭ ‬بصورة‭ ‬أساءت‭ ‬لعمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ورؤيته‭ ‬ورسالته‭.‬

في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬جاء‭ ‬مرسوم‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وشهد‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬طفرة‭ ‬نوعية،‭ ‬وتقدما‭ ‬واضحا،‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬منظومة‭ ‬رقابية‭ ‬فاعلة‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬العمليات‭ ‬الرقابية‭ ‬المشهود‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الأفراد‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬مع‭ ‬تخويل‭ ‬موظفي‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي،‭ ‬بجانب‭ ‬تكثيف‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2450‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬237‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭.‬

وبحسب‭ ‬لائحة‭ ‬المخالفات؛‭ ‬يحق‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬استرجاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬أو‭ ‬حرمان‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مع‭ ‬إحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬شبهة‭ ‬جنائية‭.. ‬ونود‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬حجم‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استرجاعها،‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭.‬

ما‭ ‬نود‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬والتأكيد‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭.. ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬الرقابية‭ ‬فيها‭ ‬يستحق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬