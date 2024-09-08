المهندسين تقرر ترميم وتأهيل مستشفيات الوفاء والمعمداني والشفاء في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي عن قرار مجلس النقابة بإعادة ترميم وتأهيل عدد من المستشفيات المتضررة جراء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، والتي تشمل مستشفى الوفاء والمستشفى المعمداني ومبنى المختبرات وفحص الدم بمستشفى الشفاء.
جاء ذلك خلال حفل تكريم منتسبي النقابة من المهندسين المدنيين الرواد، اليوم الأحد، حيث أوضح الزعبي أن المجلس سيعمل أيضاً على تفريغ بركة الشيخ رضوان، بالتعاون مع خبراء من القطاع، مشيراً إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة للتخلص من محتويات البركة.
وأعلن عن تشكيل فريق مكون من 12 مهندساً لترميم المواقع التراثية والأثرية في غزة، وخاصة موقع السرايا والمسجد العمري والقلاع، مستفيدين من خبرات المهندسين المعماريين الذين عملوا على ترميم المسجد الأموي في دمشق.
وفي سياق متصل، أشار الزعبي إلى أن النقابة نفذت 3 حملات لصالح إغاثة غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار ترجمة التبرعات إلى مشاريع إغاثية تشمل توفير مياه الشرب ونقل النفايات والغذاء والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة كان انتصارا يوازي انتصار السابع من أكتوبر، مشيدًا بالموقف الرسمي والشعبي من العدوان.
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد الزعبي أهمية المشاركة فيها في ظل الظروف الصعبة والتحديات الحالية، داعياً الحكومة ومجلس النواب والأحزاب للنظر في كيفية حماية الوطن من المخاطر المقبلة.
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المدنية، الدكتور بشار الطراونة، أن المهندسين المدنيين الرواد ساهموا بشكل كبير في بناء سمعة المهندس الأردني، مشيراً إلى أن عدد المهندسين المدنيين في الأردن تجاوز 60 ألف مهندس.
ولفت إلى حرص النقابة على دعم المهندسين المدنيين الجدد، من خلال تنظيم دورات وورش عمل تتناسب مع تطور المهنة.
وفي ختام الاحتفال، أشاد رئيس لجنة التواصل المدنية المهندس أحمد المنسي بإنجازات المهندسين المدنيين، مؤكداً دورهم البارز في تطوير البنية التحتية في الوطن.
من جانبها، أعربت المهندسة نانسي الشوبكي عن تقديرها لدور المهندسين الرواد في تأسيس الوطن وتطويره، مشيدة بالجهود المستمرة لشعبة الهندسة المدنية.--(بترا)
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