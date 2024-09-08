المهندسين تقرر ترميم وتأهيل مستشفيات الوفاء والمعمداني والشفاء في غزة



جاء ذلك خلال حفل تكريم منتسبي النقابة من المهندسين المدنيين الرواد، اليوم الأحد، حيث أوضح الزعبي أن المجلس سيعمل أيضاً على تفريغ بركة الشيخ رضوان، بالتعاون مع خبراء من القطاع، مشيراً إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة للتخلص من محتويات البركة.

وأعلن عن تشكيل فريق مكون من 12 مهندساً لترميم المواقع التراثية والأثرية في غزة، وخاصة موقع السرايا والمسجد العمري والقلاع، مستفيدين من خبرات المهندسين المعماريين الذين عملوا على ترميم المسجد الأموي في دمشق.

وفي سياق متصل، أشار الزعبي إلى أن النقابة نفذت 3 حملات لصالح إغاثة غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار ترجمة التبرعات إلى مشاريع إغاثية تشمل توفير مياه الشرب ونقل النفايات والغذاء والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة كان انتصارا يوازي انتصار السابع من أكتوبر، مشيدًا بالموقف الرسمي والشعبي من العدوان.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد الزعبي أهمية المشاركة فيها في ظل الظروف الصعبة والتحديات الحالية، داعياً الحكومة ومجلس النواب والأحزاب للنظر في كيفية حماية الوطن من المخاطر المقبلة.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المدنية، الدكتور بشار الطراونة، أن المهندسين المدنيين الرواد ساهموا بشكل كبير في بناء سمعة المهندس الأردني، مشيراً إلى أن عدد المهندسين المدنيين في الأردن تجاوز 60 ألف مهندس.









ولفت إلى حرص النقابة على دعم المهندسين المدنيين الجدد، من خلال تنظيم دورات وورش عمل تتناسب مع تطور المهنة.

وفي ختام الاحتفال، أشاد رئيس لجنة التواصل المدنية المهندس أحمد المنسي بإنجازات المهندسين المدنيين، مؤكداً دورهم البارز في تطوير البنية التحتية في الوطن.

من جانبها، أعربت المهندسة نانسي الشوبكي عن تقديرها لدور المهندسين الرواد في تأسيس الوطن وتطويره، مشيدة بالجهود المستمرة لشعبة الهندسة المدنية.--(بترا)