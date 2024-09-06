الأميرة منى الحسين: حان العمل لوقف المعاناة من الخرف

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي

عمان– قالت سمو الأميرة منى الحسين إن "الوقت من ذهب وعلينا أن نعمل يدا بيد لإيقاف المعاناة من الخرف".

جاء ذلك في كلمة مسجّلة لسموّها، أمس، خلال حفل افتتاح المؤتمر السابع لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية بعنوان "مستقبل الطب النفسي والصحة العقلية في المنطقة"، وحضره مندوبا عنها العين الدكتور يوسف القسوس.

وأضافت سموها: "نعمل معا تحت عنوان المواقف تجاه الخرف، سنسعى لمواجهة وتغيير المعتقدات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على من يعانون من الخرف، وسنسلّط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها عدة جهات حول العالم لمعالجة هذه القضية".

وتابعت أن الوصمة والتمييز يشكلان تحديا كبيرا لمن يعانون من الخرف، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى عزلهم عن المجتمع.

ولفتت إلى أن هناك حاجزا يمنع الأشخاص المعنيين من الحصول على المعلومات والنصائح والدعم، وحتى التشخيص في الوقت المناسب.

وأكدت سموّها: "نشهد تحركا فاعلا لتغيير هذه السردية"، مبينة أنه في شهر الزهايمر العالمي لهذا العام، تتخذ المجتمعات والمنظمات والحكومات خطوات جادة لتعزيز فهم وإدراك الخرف.

وقالت: "كجزء من جهودنا المشتركة للتضامن، ستتم إضاءة المباني والنصب التذكارية، كما سيشارك آلاف الأشخاص في مسيرات توعوية وأنشطة بهدف الحد من الوصمة المرتبطة بالخرف".

وزادت سموّها: "سنعمل خلال هذا الشهر على نشر رسالتنا بصورة أوسع عبر استخدام الوسوم التالية على وسائل التواصل الاجتماعي: #TimeToActAlzheimer و#TimeToActOnDemetia".

وأشارت إلى أن "هذه الوسوم ترمز إلى التزامنا الموحّد بتغيير المواقف تجاه الخرف، وضمان أن يتم التعامل مع الجميع بغض النظر عن حالتهم باحترام وكرامة كما يستحقون".

وقالت إن "هذه الوسوم تذكرنا بضرورة التصرف فورا دون انتظار".

وأكدت أن "علينا أن نستهل هذا الشهر بأنشطة توعوية ولنعمل معا لننشر التثقيف والتوعية ولنحدث تغييرا ملموسا في مواقفنا وأفعالنا".

من جانبه، قال رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنية رئيس المؤتمر، الدكتور علاء الفروخ، إن مؤتمر جمعية الأطباء النفسيين الأردنية الدولي السابع يأتي هذا العام بعنوان "مستقبل الصحة النفسية في المنطقة".

ولفت الفروخ إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة من نخبة من الأساتذة والمستشارين والخبراء من عدة دول عربية وأجنبية ومن مختلفة التخصصات العاملة في مجال الصحة النفسية.

وأضاف: "نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات العلمية في مختلف الاضطرابات النفسية وطرق علاجها".

وأكد أهمية تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطور الصحة النفسية، وأهمية زيادة الوعي بأهميتها في المجتمع والتقليل من ثقافة العيب.

ولفت في حديثه إلى "الغد" إلى أن الأمراض النفسية ليس لها سبب معيّن، وإنما أسباب متداخلة بحيث قد يكون لدى الشخص استعداد جيني أو عوامل بيولوجية هرمونية.

وأشار إلى أن هناك عوامل متعلّقة بالمحيط وبمنشأ الشخص الذي ترافقه ضغوط نفسية واجتماعية على مدار سنوات.

وشدد الفروخ على أن الأمراض النفسية مختلفة، وبالتالي فإن العلاج أيضا مختلف، إلا أنه وإجمالاً، فإن الأمراض النفسية بحسب العلاجات في الأردن، إما علاج دوائي أو نفسي وسلوكي الذي يكون عبر الكلام.

وأوضح أن جميع الأمراض النفسية المنتشرة في الأردن نجدها بطبيعة الحال في باقي دول العالم، إلا أنه أكد أن أسباب هذه الأمراض قد تكون مختلفة، خصوصا في ظل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تتأتى من القلق والاكتئاب لدى البعض.

من جانبه، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن المؤتمر يناقش مستقبل علاجات الأمراض النفسية في المنطقة، خصوصا في موضوع الإدمان على الأدوية المخدرة.

ولفت الزعبي إلى أن علاج المدمنين يجب أن يتم من قبل أطباء الأمراض النفسية.

وتحدّث عن أن هناك ضوابط تم إعدادها لضبط صرف الأدوية الآمنة والمخدرة "ولكن ما يزال هناك عدد كبير من المرضى يعانون من الإدمان على بعض مثل هذه الأدوية".

وشدد على ضرورة مناقشة تأثير الحروب على النفسية، خصوصا من تجربة ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ظل وجود أطفال باتوا بلا آباء وأمهات وعائلات، وما يمكن أن يؤثر على شخصياتهم ونفسياتهم لاحقا.

ودعا الزعبي إلى ضرورة تجاوز ثقافة العيب لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغوطات نفسية، مطالبا إياهم بالتوجّه نحو الأطباء النفسيين لتلقي العلاج إما عبر الأدوية أو عبر جلسات علاجية.

وأكد أن ثقافة العيب، تُسهم في تطوّر الحالة لدى البعض ما يُفاقم المشكلة.

