«دايموندليس» تفتتح فرعاً جديداً في أم الرمول

أعلنت شركة دايموندليس، لتأجير السيارات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة الحبتور، عن افتتاح فرعها الجديد في منطقة أم الرمول بدبي. يأتي هذا الافتتاح في إطار توسيع الشركة لأسطول السيارات الكهربائية. حضر حفل الافتتاح خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وسلطان الحبتور، رئيس شركة الحبتور للسيارات، وأحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، ومعن الحلبي، المدير العام لمجموعة الحبتور.

وقال خلف الحبتور: التزامنا بالحفاظ على البيئة ودعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات واضح في جميع مشاريعنا، أهمها التطورات العقارية مثل برج الحبتور ومشروع ذا ريزيدنسيز، والألواح الشمسية التي تم تركيبها في منتجع ونادي الحبتور للبولو. ومع توسع أسطول السيارات الكهربائية في ((دايموندليس)) وافتتاح فرع أم الرمول، نقدم خيارات نقل مستدامة تتماشى مع المبادرات الخضراء للدولة. وبالإضافة إلى التوسع في أم الرمول، تخطط ((دايموندليس)) لتعزيز خدماتها بإنشاء ورشة عمل جديدة في مصفّح، أبوظبي، واستمرار توسع خدمات تأجير السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات.