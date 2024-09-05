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وزير البلديات: اهتمام المملكة بمشاريع التنمية الزراعية والأمن الغذائي

9/5/2024 7:27:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬وملف‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتبنّي‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬لمواصلة‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬استراتيجية‭ ‬موحّدة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الطرق‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لزراعة‭ ‬مستدامة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬نحو‭ ‬توسيع‭ ‬أوجه‭ ‬الترابط‭ ‬والتكامل‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومنها‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والمجالات‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عام‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬والثلاثين‭ ‬للوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬الوزير‭ ‬بأهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬مهمة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬المستدامة‭ ‬وابتكار‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بجهود‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬المهم‭ ‬والتحضير‭ ‬له‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬مستدام‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الحيوي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬اجتماعات‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬وتطبيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬إدارة‭ ‬وحماية‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجالات‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬النظم‭ ‬والسياسات‭ ‬الزراعية‭ ‬وعمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية‭.‬

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