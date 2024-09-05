وزير البلديات: اهتمام المملكة بمشاريع التنمية الزراعية والأمن الغذائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين تولي مشاريع التنمية الزراعية وملف الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي اهتماماً كبيراً، في ظل ما تحظى به من دعم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة مستمرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى التزام المملكة بتبنّي المبادرات التي تنسجم مع أهداف واستراتيجيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواصلة بناء قاعدة استراتيجية موحّدة في تبني الطرق والتقنيات الحديثة لزراعة مستدامة انطلاقاً من الرؤى المشتركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو توسيع أوجه الترابط والتكامل والعمل المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات، ومنها في الأمن الغذائي بشكل خاص والمجالات الزراعية والحيوانية بشكلٍ عام.
جاء ذلك لدى مشاركة الوزير في الاجتماع السادس والثلاثين للوزراء المعنيين بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بدولة قطر الشقيقة، حيث نوه الوزير بأهمية الاجتماع وما تضمنه من محاور مهمة، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير التنمية الزراعية المستدامة وابتكار التقنيات الحديثة في هذا المجال، مشيداً في هذا السياق بجهود دولة قطر الشقيقة في تنظيم هذا الاجتماع المهم والتحضير له.
كما أشار الوزير المبارك إلى أن مملكة البحرين تدرك أهمية تحقيق مستوى مستدام من التنمية الزراعية في دول مجلس التعاون والتكامل في هذا الملف الحيوي، من خلال دعم مبادرات اجتماعات هذه اللجنة الوزارية والمتعلقة بتطوير وتطبيق استراتيجية إدارة وحماية وتنمية القطاع الزراعي والحيواني بدول الخليج العربي.
وتناول الاجتماع الوزاري عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية، كما تم مناقشة النظم والسياسات الزراعية وعمل اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية.
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