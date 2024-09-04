مواجهة أمريكية خالصة في فلاشينغ ميدوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬5-7‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬و4‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬بانسحاب‭ ‬الأخير‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة،‭ ‬ليضرب‭ ‬الفائز‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنف‭ ‬رابعا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬2/7‭)‬،‭ ‬3‭-‬6،‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬3/7‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ضمان‭ ‬تواجد‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬

وكان‭ ‬تيافو‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أيضا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وعلق‭ ‬على‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬ديميتروف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬أردت‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬للغاية‭. ‬ستشاهدونني‭ ‬ضد‭ ‬أمريكي‭ ‬آخر،‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬رائعا‭. ‬ستكون‭ ‬أكبر‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا،‭ ‬لقد‭ ‬عرفنا‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمرنا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬اندي‭ ‬روديك‭ ‬آخر‭ ‬أمريكي‭ ‬يتوج‭ ‬بطلا‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬آخر‭ ‬لاعب‭ ‬بلغ‭ ‬النهائي‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬تيافو‭ ‬وفريتز‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬أمريكية‭ ‬خالصة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لفردي‭ ‬الرجال‭ ‬منذ‭ ‬فوز‭ ‬أندري‭ ‬أغاسي‭ ‬على‭ ‬روبي‭ ‬غينيبري‭ ‬عام‭ ‬2005‭.‬