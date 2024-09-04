مواجهة أمريكية خالصة في فلاشينغ ميدوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و6-7 (5-7) و6-3 و4-1 ثم بانسحاب الأخير بداعي الإصابة، ليضرب الفائز موعدا في نصف النهائي مع مواطنه تايلور فريتز الفائز في وقت سابق على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا 7-6 (2/7)، 3-6، 6-4، و7-6 (3/7)، وبالتالي ضمان تواجد أمريكي في النهائي للمرة الأولى منذ 18 عاما في فلاشينغ ميدوز.
وكان تيافو بلغ نصف النهائي أيضا عام 2022 وعلق على تغلبه على ديميتروف «لم تكن هذه هي الطريقة التي أردت الفوز بها حتى لو كنت سعيدا بالوصول إلى نصف النهائي».
وأضاف «كانت مباراة عالية المستوى للغاية. ستشاهدونني ضد أمريكي آخر، سيكون الأمر رائعا. ستكون أكبر مباراة في مسيرتنا، لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أن كنا في الرابعة عشرة من عمرنا».
وكان اندي روديك آخر أمريكي يتوج بطلا في فلاشينغ ميدوز عام 2003، وهو أيضا آخر لاعب بلغ النهائي عندما خسر أمام السويسري روجيه فيدرر عام 2006.
وستكون مواجهة نصف النهائي بين تيافو وفريتز أول مباراة أمريكية خالصة في نصف النهائي لفردي الرجال منذ فوز أندري أغاسي على روبي غينيبري عام 2005.
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