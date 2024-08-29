وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي يعربون عن فزعهم إزاء الوضع الإنساني في غزة

MENAFN - Palestine News ) بروكسل / PNN- أعرب وزراء في خارجية الاتحاد الأوروبي، عن فزعهم إزاء الوضع الإنساني في غزة، داعين إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقال الخارجية الإيرلندي، ميشيل مارتن: "هذه في الأساس حرب ضد الفلسطينيين الآن، واصفًا الخسائر في صفوف المدنيين بأنها لا يقبلها ضمير".

بدوره، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن "المعاناة الضخمة للسكان المدنيين في غزة يجب أن تنتهي".

كما وصفت الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، عدوان الاحتلال في غزة بأنه "مأساة وكارثة إنسانية"، محذرة من تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وانضمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى الدعوات لوقف إطلاق النار، قائلة: إن "الوضع في الضفة الغربية يجب ألا يُسمح له بالانفجار".

وفي السياق، شددت منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، على أن الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة "لم نشهدهما في القرن الحادي والعشرين إلى هذا الحد".

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