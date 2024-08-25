الجمارك إيداع الأعمال الممتازة لدى البنك المركزي إيذانا بضخها في حسابات المستحقين

الجمارك إيداع الأعمال الممتازة لدى البنك المركزي إيذانا بضخها في حسابات المستحقين
التاريخ
8/25/2024 5:18:03 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
بتوجيهات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قامت الادارات المعنية في الادارة العامة للجمارك بإنجاز كشوفات المستحقين للأعمال الممتازة (لعام 2023) لتحويلها الى البنك المركزي
تمهيدا لايداعها في حسابات المستفيدين بالبنوك المحلية.
وتوجهت الإدارة العامة للجمارك بالشكر لجميع العاملين على جهودهم في إنجاز مهام عملهم
على
مدار
العام.
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