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الجمارك إيداع الأعمال الممتازة لدى البنك المركزي إيذانا بضخها في حسابات المستحقين

8/25/2024 5:18:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بتوجيهات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قامت الادارات المعنية في الادارة العامة للجمارك بإنجاز كشوفات المستحقين للأعمال الممتازة (لعام 2023) لتحويلها الى البنك المركزي تمهيدا لايداعها في حسابات المستفيدين بالبنوك المحلية.

وتوجهت الإدارة العامة للجمارك بالشكر لجميع العاملين على جهودهم في إنجاز مهام عملهم
على
مدار
العام.

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