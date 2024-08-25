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مسؤول إسرائيلي: أبلغنا واشنطن بالهجوم ضد لبنان وثمة تنسيق كامل بيننا

8/25/2024 3:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا عن هجومها على لبنان.

ونقل موقع“واللا” العبري عن مسؤول إسرائيلي، لم يسمه:“تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية مسبقًا عن الضربة”.

وأضاف المسؤول:“إسرائيل تتحرك بمفردها ضد حزب الله، ولكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. والتحديث الذي تلقته إدارة الرئيس جو بايدن عن الهجوم لم يكن في اللحظة الأخيرة”.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أعلنت في الأيام الماضية عن ارسال قوات وسفن عسكرية الى المنطقة تحسبا لتصعيد عسكري ورد من إيران وحزب الله، بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران.

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