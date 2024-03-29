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نهيان بن زايد: العمل الإنساني قيمة أصيلة في الإمارات

3/29/2024 7:18:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) على ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي انتهجها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، احتفلت الإمارات، أمس الجمعة بـ((يوم زايد للعمل الإنساني)) الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان كل عام. وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن العمل الإنساني أصبح قيمة أصيلة في مجتمع الإمارات. ويعد ((يوم زايد للعمل الإنساني)) محطة سنوية مهمة للاحتفاء بمناقب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على مسيرته الملهمة في البذل والعطاء لتصبح دولة الإمارات نموذجاً في العمل الخيري والإنساني. وتكرس ((مؤسسة زايد الإنسانية)) جهودها لتعزيز ثقافة العمل الخيري والإنساني وتحقيق رسالتها المرتكزة على تنفيذ برامج ومشروعات خيرية مستدامة لخير الإنسانية. إرث الوالد المؤسس وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، إن احتفاءنا بيوم زايد للعمل الإنساني تأكيد على الالتزام بإرث الوالد المؤسس الذي دأب على زرع قيم العطاء والخير في وطنه ومد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم بمختلف دياناتهم وثقافاتهم وأعراقهم، إذ أصبح العمل الإنساني قيمة أصيلة في مجتمع الإمارات، بفضل المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في أبناء شعبه، وإنشائه المؤسسات الإنسانية والخيرية ومنها حينما أسس في سنة 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، الذراع الممتدة في ساحات العطاء الإنساني. وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة نهج البذل والعطاء الذي غرسه الوالد المؤسس إذ ترتقي الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) لتحتل مكانة عالمية مرموقة وتحقق الريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني. بدوره، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن تجربة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) الرائدة في العمل الإنساني، تعد منبعاً للرؤى الطموحة والمتجددة ومصدر إلهام لرواد ومؤسسات العمل الخيري والإنساني في العالم. وقال الفلاحي بمناسبة ((يوم زايد للعمل الإنساني)) الذي يصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام بالتزامن مع ذكرى رحيل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، إن ((مؤسس دولة الإمارات)) قدم للبشرية نهجاً ريادياً في العمل الإنساني وجسدت أياديه البيضاء مدى التلاحم والترابط الإنساني بين دولة الإمارات وشعوب العالم. وأوضح الفلاحي أن العمل الإنساني أصبح صفة وقيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي، بفضل المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في أبناء شعبه، والتي امتدت لكل مكان في العالم، وهو الدرب الذي سارت عليه قيادتنا الرشيدة لمد جسور الخير والعطاء لخدمة الإنسانية. وتسعى مؤسسة زايد إلى التعاون بشكل وثيق مع مختلف الشركاء لدعم مسيرة العمل الإنساني، والعمل المشترك على تنفيذ برامج ومشروعات حيوية وبنى تحتية مستدامة، لتقليل حدة الفقر وتخفيف وطأة المعاناة وتحقيق الازدهار للشعوب المحتاجة. كما تواصل المؤسسة جهودها الميدانية في العمل الإنساني عبر التركيز على القيم النبيلة التي تحلى المؤسس بها من عطاء بكرامة والالتزام بالمهنية والعمل المشترك ونشر ثقافة العمل الإنساني وإطلاق مبادرات نوعية تعزز المساعدات الخيرية والإنسانية للمؤسسة والتي وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 186 دولة في أنحاء العالم. مشروعات خيرية وإنسانية وتعمل مؤسسة زايد الإنسانية على إنجاز حزمة من المشروعات الخيرية والإنسانية تستهدف تسريع النهضة التنموية في قارة أفريقيا حيث تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 54 مليون درهم، ومنها مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة في داكار عاصمة السنغال، ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من 2026. ويقع مشروع مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة على مساحة 3523 متراً مربعاً ويتضمن قسماً للأطفال بسعة 50 سريراً علاجياً، و20 حاضنة وغرفة طوارئ ومختبراً وغرفة عمليات فيها 6 أسرة، إضافة إلى قسم الأمومة الذي يتضمن 20 وحدة طبية مزودة الأجهزة والمعدات و36 غرفة للمرضى. وفي إقليم زنجبار في تنزانيا تعكف المؤسسة على إنجاز عدة مشروعات متزامنة ومن المتوقع أن يتم إنجازها جميعاً في الربع الثاني من سنة 2026، وهي مشروع دار المسنين وتتضمن 28 غرفة لإقامة المسنين ومبنى إدارياً وملاحق، وإقامة مجمعات سكنية للمحتاجين، وإقامة مدرسة ماتوبيبو في جزيرة إنغوجا لاستيعاب نحو 2000 طالب وطالبة، وإقامة مدرسة فيتنجوجي في جزيرة بيمبا لاستيعاب نحو 870 طالباً، إضافة إلى إقامة مستشفى ماكندوشي في جزيرة إنغوشا على مساحة نحو 2400 متر مربع. وتجري ((مؤسسة زايد الإنسانية)) في الوقت الحالي تعاوناً مع مؤسسة نور دبي لتقديم الدعم في موريتانيا، والمغرب. وتقدم المؤسسة دعماً لمشروع ترميم وتجهيز مستشفى الإمارات لطب وجراحة العيون في موريتانيا، إضافة إلى التشغيل السنوي للمخيمات العلاجية، كما تدعم مؤسسة نور دبي لتنفيذ مشروعها الطموح في جهة سوس ماسة في أكادير المغربية.

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