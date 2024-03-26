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جدول امتحانات التوجيهي لعام 2024

3/26/2024 8:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان العام.
وبحسب الجدول سيكون أول أيام الامتحان الثلاثاء الموافق 25 حزيران 2024 وآخر أيام الامتحان الإثنين الموافق 15 تموز 2024 .

وتبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة (10:00) صباحًا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة (1:00) ظهرًا.







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