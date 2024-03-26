جدول امتحانات التوجيهي لعام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان العام.
وبحسب الجدول سيكون أول أيام الامتحان الثلاثاء الموافق 25 حزيران 2024 وآخر أيام الامتحان الإثنين الموافق 15 تموز 2024 .
وتبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة (10:00) صباحًا، في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة (1:00) ظهرًا.
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