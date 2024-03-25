جدعون ساعر يستقيل من حكومة نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أعلن الوزير في حكومة نتنياهو
جدعون ساعر استقالته مساء اليوم الإثنين في مؤتمر صحافي.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم، انتقد ساعر سير الحرب، مدعياً أن الوضع في حالة من الفوضى، كما انتقد سلوك الحكومة الإسرائيلي على الصعيد الدولي.
وأضاف ساعر، "إن ما حصل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وضع دولة إسرائيل في لحظة مصيرية، لقد دفعني الحزن الذي مررنا به جميعاً أنا وأصدقائي إلى ترك المنافسات السياسية والانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو على الرغم من الخلافات".
وتابع، "في الأشهر الأخيرة أرى بألم كيف أن إدارة الحرب لا تدفعنا نحو أهدافها، لقد رأيت وحذرت، وهذا له أيضاً آثار على إطالة أمد التهديد في الشمال ومعاناة آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".
وأردف، "لقد أدت الحرب أيضًا إلى تفاقم وضعنا على الساحة الدولية، لم تكن هناك خطة فعالة لهذا الصراع، وفي اجتماعات مجلس الوزراء الأمني كررت ذلك مرارًا وتكرارًا".
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