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جدعون ساعر يستقيل من حكومة نتنياهو

3/25/2024 3:11:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أعلن الوزير في حكومة نتنياهو
جدعون ساعر استقالته مساء اليوم الإثنين في مؤتمر صحافي.

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم، انتقد ساعر سير الحرب، مدعياً أن الوضع في حالة من الفوضى، كما انتقد سلوك الحكومة الإسرائيلي على الصعيد الدولي.

وأضاف ساعر، "إن ما حصل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وضع دولة إسرائيل في لحظة مصيرية، لقد دفعني الحزن الذي مررنا به جميعاً أنا وأصدقائي إلى ترك المنافسات السياسية والانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو على الرغم من الخلافات".

وتابع، "في الأشهر الأخيرة أرى بألم كيف أن إدارة الحرب لا تدفعنا نحو أهدافها، لقد رأيت وحذرت، وهذا له أيضاً آثار على إطالة أمد التهديد في الشمال ومعاناة آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".

وأردف، "لقد أدت الحرب أيضًا إلى تفاقم وضعنا على الساحة الدولية، لم تكن هناك خطة فعالة لهذا الصراع، وفي اجتماعات مجلس الوزراء الأمني كررت ذلك مرارًا وتكرارًا".

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