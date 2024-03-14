فوائد حبة البركة.. ما الأمراض التي تقي منها هذه السوداء؟



وتوصف حبة البركة بكونها "النبات المعجزة"، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا. كما اعتبرها متخصصو الأعشاب الأوائل بمثابة "عشبة من السماء".



ما أبرز فوائدها؟

أوضحت العديد من الدراسات أن بذور حبة البركة، ومكونها النشط الرئيسي هو "الثيموكينون" فعال من الناحية الطبية ضد أمراض مختلفة.



وتشمل ما يلي:

- الأمراض العصبية والعقلية.

- اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

- السرطان.

- السكري.

- الحالات الالتهابية.

- العقم.

- الأمراض المعدية المختلفة الناجمة عن الالتهابات البكتيرية، والفطرية، والطفيلية، والفيروسية.



وتنتمي حبة البركة إلى الفصيلة الحوذانية. وقد تكون أحد أهم النباتات الطبية في التاريخ، حيث وردت في كتب دينية وتاريخية مختلفة.



وبشكل عام، حظيت النباتات الطبية التقليدية باهتمام كبير بسبب عوامل عدة مثل تكلفتها المنخفضة، وسهولة الوصول إليها، وانخفاض تأثيراتها الضارة مقارنة بالأدوية الاصطناعية.



وعلى سبيل المثال، استخدمت حبة البركة سابقا في علاج ما يلي:

- آلام الظهر.

- الربو.

- الحمى.

- التهاب الشعب الهوائية.

- السعال.

- احتقان الصدر.

- الدوخة والصداع المزمن.

- الشلل.

- اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن.



وأضاف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن زيت بذور حبة البركة مفيد لعلاج الخراج، وقرحة الأنف، وتورم المفاصل، والأكزيما.

ويمكن أيضا استخدامه مع العسل لعلاج مشاكل الربو، والتشنج القصبي، واحتقان الصدر.



ولكن، قد يشكل زيت حبة البركة خطرا على صحة بعض الأشخاص، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic".



ومن الأفضل عدم استخدامه إذا كان الشخص:

- يتناول مميعات الدم بأنواعها كافة.

- سيخضع لعملية جراحية.