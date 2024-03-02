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الفنانة اللبنانية أمل حجازي تخلع الحجاب..بعد 7 سنوات على ارتدائه (فيديو)

3/2/2024 4:24:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد نحو سبع سنوات على ارتدائها الحجاب واعتزال الفن، فاجأت الفنانة اللبنانية أمل حجازي الجمهور والمتابعين بظهورها في مقطع فيديو قصير من دون حجاب وهي تغني في أحد المحلات التجارية أغنيتها الشهيرة“زمان”.


وأثارت إطلالة حجازي بخلعها الحجاب التساؤلات والتعليقات التي انهالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية عودتها إلى الفن من جديد، وهل ستنافس في الغناء مرة أخرى؟ أو أن تصويرها ونشر مقطع الفيديو هو بغفلة منها وحصل من دون علمها؟

وإذ تحول اسم أمل حجازي في الساعات الماضية إلى“تريند”، لم يصدر عنها بعد أي توضيح باتخاذها هذه الخطوة غير المتوقعة، ولا سيما على أبواب شهر رمضان الذي خصّته في السنوات الماضية بتقديم أناشيد دينية خاصة.


وكانت أمل حجازي في مرحلة اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، لوّحت باللجوء إلى القضاء في وجه منتقديها إزاء التزامها الديني، وعمدت لحذف صورها التي يظهر فيها شعرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتفاظ بصورها بالحجاب.-(وكالات)

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