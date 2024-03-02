الفنانة اللبنانية أمل حجازي تخلع الحجاب..بعد 7 سنوات على ارتدائه (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بعد نحو سبع سنوات على ارتدائها الحجاب واعتزال الفن، فاجأت الفنانة اللبنانية أمل حجازي الجمهور والمتابعين بظهورها في مقطع فيديو قصير من دون حجاب وهي تغني في أحد المحلات التجارية أغنيتها الشهيرة“زمان”.
وأثارت إطلالة حجازي بخلعها الحجاب التساؤلات والتعليقات التي انهالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية عودتها إلى الفن من جديد، وهل ستنافس في الغناء مرة أخرى؟ أو أن تصويرها ونشر مقطع الفيديو هو بغفلة منها وحصل من دون علمها؟
وإذ تحول اسم أمل حجازي في الساعات الماضية إلى“تريند”، لم يصدر عنها بعد أي توضيح باتخاذها هذه الخطوة غير المتوقعة، ولا سيما على أبواب شهر رمضان الذي خصّته في السنوات الماضية بتقديم أناشيد دينية خاصة.
وكانت أمل حجازي في مرحلة اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، لوّحت باللجوء إلى القضاء في وجه منتقديها إزاء التزامها الديني، وعمدت لحذف صورها التي يظهر فيها شعرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتفاظ بصورها بالحجاب.-(وكالات)
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