كثيب 2.. ملحمة بصرية تكشف سحر رمال الصحراء الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

عمّان- يستكمل الجزء الثاني من فيلم " كثيب" Dune، للمخرج الكندي دينيس فيلنوف رحلة البطل الأسطوري بول أتريدس ومحاولته لاستعادة مملكته، في ملحمة مستوحاة من رواية الخيال العلمي لفرانك هربرت، التي كتبها عام 1965، حيث يستكشف العديد من الموضوعات المركزية، مع التركيز على القوة.

"كثيب" في جزئه الثاني يتعمق في أفكار متعددة حول التعصب وعواقب السلطة، بالإضافة إلى ذلك، تستكشف السلسلة موضوعات الوراثة، والأسرة التي تديم الحياة عبر الأجيال، حيث شهد الفيلم عرضا خاصا الأحد الماضي، بتنظيم من الهيئة الملكية للافلام، وبرعاية الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الذي حضر العرض مع الأميرة ريم علي، عضو مجلس المفوضين. كما حضر العرض الطاقم الأردني الذي عمل في الفيلم ونخبة من الضيوف والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في سينما تاج.

صراع من أجل السيطرة

يستكمل الجزء الثاني من "ديون" ما حصل في الجزء الأول الذي ركز على قصة بول أتريدس، الشاب اللامع والموهوب، الذي ولد ليواجه مصيرا أكبر من خياله، حيث يتوجب عليه الوصول إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه.

وفيه تتقاتل قوى الشر من أجل الحيازة الحصرية لأغلى مورد على هذا الكوكب، وهو نوع من التوابل القادرة على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للعقل البشري، ولن ينجو إلا أولئك الذين يستطيعون هزيمة مخاوفهم في النظام الإقطاعي الذي يهيمن على هذا الكون الخيالي، تكون السلطة في يد إمبراطور تتقاتل في ظله عائلات مهمة فيما بينها.

وتستمر الأحداث في محاولة السيطرة على كوكب الصحراء أراكيس، ليتم تكليف عائلة أتريدس وزعيمهم الدوق ليتو بالسيطرة على الكوكب، ولكن في الواقع يتم التخطيط لمؤامرة للقضاء على سيطرتهم، وللدوق أتريدس ابن اسمه بول، يتمتع بقدرات خاصة يعمل على تطويرها بمساعدة والدته السيدة جيسيكا.

وفي الجزء الثاني يتطور الصراع بعد انضمام بول لشعب الفريمن الذي يسكن الصحراء، ويقع على عاتقه الموازنة بين دوره كقائد وعاشق ومنقذ، ليتابع بول اتريدس " تيموثي شالاميت" رحلة في الصراع للقيادة، حيث تضيف "تشاني" التي لعبت دورها الممثلة زندايا، طبقة من التعقيد، مما يتعارض مع وجهات نظر بول.

ومع ذلك، فهي ليست مجرد صراعات خارجية؛ إذ يواجه بول معارضة من الإمبراطور الفاسد شدام الرابع، الذي صوره كريستوفر والكن ببراعة، وابنته إيرولان، وهي التي تلعب دور الراوي في الفيلم أدته الممثلة فلورنس بوغ. ويتوجب على بول اتريدس التعامل مع والدته جيسيكا، التي أصبحت شخصية محترمة بين الفريمن، ولكنها أيضا تشكل عنصرا قويا في التلاعب من أجل رحلة صعوده للسلطة، وسط مفاجأة كبرى تتفجر في صراعه مع الهاركنيين.

حكاية ملحمية

تتمثل مهمة فيلنوف في هذا الإصدار الأخير من Dune في جذب انتباه الجماهير الذين لم يقرأوا العمل الأصلي أو يشاهدوا الإصدار السابق مطلقا، بالإضافة إلى أولئك الذين يعرفون القصة من الداخل والخارج بكل تفاصيلها المعقدة حول الخلافات العائلية بين المجرات وعائلة أترديس والهاركنيين والحكماء.

منذ الدقائق القليلة الأولى، تدخلك افتتاحية الفيلم على الفور في عالم فضائي يعود لآلاف السنين في المستقبل، عالم رائع وخطير بشخصيات محددة جيدًا.

ويقدم فيلنوف للجمهور على الفور عرضا خلابا مذهلا لهذا العالم، كما يفعل غالبًا، كل ذلك مدمج مع تصوير سينمائي مذهل وموسيقا تصويرية فخمة برعاية هانز زيمر، حيث يبدأ الفيلم بمشهد معركة صحراوية استثنائي مع التفاصيل التكنولوجية المخترعة والتي تعتبر مخيفة للغاية، كما لو كنا نشهد تطورا تطوريا ما بعد الإنسان.

ويلعب المصور السينمائي جريج فريزر ومصمم الإنتاج باتريس فيرميت. دورا كبيرا في جعل مشاهد الفيلم التي صور مشاهده في أبو ظبي والأردن وتحديدا في مناطق وادي رم ووادي عربة ومدينة العقبة وجبال الثليثوات (الصحراء الشرقية).

الفيلم مليء بمشاهد الحركة المذهلة، حيث يتصادم الفريمن والهاركونيون في حرب وحشية للسيطرة على التوابل. وهنا ابتكر فيلنوف وطاقمه بعضا من أكثر الصور المذهلة التي شوهدت على الشاشة الكبيرة، مع انفجارات هائلة وسفن طيران وديدان عملاقة ومحاربين شرسين وسط رمال الصحراء الأردنية التي يمكن تمييزها بوضوح في غالبية مشاهد الفيلم.

مواضيع عميقة

يكشف تكيف دينيس فيلنوف الضخم عن عالم غير عادي من الغرابة في الجزء الثاني من سلسلة Dune الخاصة به. ويناقش الفيلم أفكارا مختلفة عميقة من خلال التعمق في عبء القوة والتي تظهر في صراع بول أتريدس، دوق بيت أتريدس المنفي، مع المسؤولية الهائلة الملقاة على عاتقه.

وبينما يتحد مع شعب فريمن في كوكب أراكيس الصحراوي، يسعى للانتقام من أولئك الذين دمروا عائلته، ولأفعاله عواقب بعيدة المدى، وثقل القيادة يقع بشكل كبير على كتفيه.

كما يظهر الفيلم التعصب الأصولي، من خلال الولاء الأعمى للقادة ذوي الكاريزما المذهلة مركز الصدارة. وتحرف هذه الموضوعات الروايات التقليدية إلى أشكال مثيرة للاهتمام، مما يضيف طبقات من التعقيد إلى القصة التي تمزج بين عوالم الفاشية والإمبريالية ومقاومة حرب العصابات والرومانسية.

الأردن وجهة استثنائية

لتصوير الأفلام

يعد الأردن؛ بطبيعته الخلابة مع المناظر الطبيعية الرائعة وتراثه التاريخي الاستثنائي، موقع الأحلام لمن يبحثون عن أماكن متنوعة وشاملة في بلد واحد، من وادي رم إلى البتراء، عبر عمان وتلالها الشرقية، وبالإضافة إلى البيئة المستقرة والآمنة فإن الأردن مليء بالإعدادات المثالية لصنع الأفلام، ولذلك اختار العديد من المخرجين المملكة كموقع تصوير لأفلامهم.

ويتميز الأردن بتضاريسه الفريدة وتنوعه الجغرافي، ما يجعله مكانا مثاليا لتصوير الأفلام الدولية. ومن بين هذه الأفلام البارزة تأتي "Dune: Part Two" التي أكملت تصويرها في الأردن، وهو دليل على أهمية البلاد كوجهة فنية فريدة.

وأحد أهم عوامل جاذبية الأردن للتصوير السينمائي هو التنوع الجغرافي الذي يتيح للمخرجين استخدام مواقع متنوعة تشمل الصحاري الشاسعة في وادي رم والمواقع التاريخية الفريدة مثل البتراء. ويضفي هذا التنوع تعمقا وتميزا على المشاهد السينمائية.

"كثيب" في جزئه الثاني يقدم ملحمة بصرية وإنسانية تعكس الطباع البشرية في السيطرة والصراع من أجل القوة، ويقدم فيه فيلنوف تحفة خيال علمي تترك المشاهد في تساؤل وحيرة عما إذا كان سيكون هنالك جزء ثالث.













