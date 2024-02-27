بدور القاسمي تشهد ندوة عن البيئات القديمة في المنطقة العربية

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، الندوة العلمية التي نظمتها هيئة الشارقة للآثار، أخيراً، بمقر الهيئة، بحضور عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار، والدكتور صباح عبود جاسم مستشار هيئة الشارقة للآثار، ومبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة، وعدد من ضيوف الدولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بمشاركة مكتب اليونسكو لمصر والسودان ونخبة من مسؤولي الهيئة والأكاديميين علماء الآثار والباحثين من داخل الدولة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسودان.

وجاءت الندوة بالتعاون بين الهيئة وجامعة توبنغن الألمانية وجمعية سينكنبرغ للتاريخ الطبيعي تخليداً لمرور أعمال موسم التنقيب الثلاثين في جبل البحيص وجبل الفاية في الشارقة تحت عنوان ((علم آثار المشهد الطبيعي والبيئات القديمة والتكيفات البشرية والهجرات في المنطقة العربية)).

وأعرب الدكتور صباح عبود جاسم عن شكره وامتنانه لحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي للحدث، ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوثيق وحماية المكانة الأثرية لمختلف المناطق في الدولة.

من جانبه أكد عيسى يوسف أن الهيئة تسعى من خلال إجراء الدراسات العلمية التخصصية في مجالات البحث والتنقيب عن الآثار في مختلف المناطق الأثرية في الإمارة وحصر وتوثيق ما فيها من مكتشفات مهمة ونقوش صخرية، ومن خلال الباحثين وعلماء الآثار المتخصصين في مجال التنقيب والحفظ والتوثيق، وكذلك عقد المؤتمرات والندوات العلمية الكبرى في هذا الصدد، إلى صون التاريخ العريق للتراث الثقافي لإمارة الشارقة وهو تاريخ ذو رصيد حافل يتميز بأنه موغل في القدم.

وشملت أجندة الندوة العلمية ورقة تحدث خلالها الدكتور صباح عبود جاسم مستشار هيئة الشارقة للآثار، عن التراث الأثري والمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى في الشارقة، تلاها استعراض مشترك بين الدكتور صباح جاسم ونيكولاس كونارد من جامعة توبنغن الألمانية، تناولا فيه ملاحظات مهمة حول الإرث البحثي للدكتور هانس بيتر إيبربمان في الشارقة.

وأوضح العرض الذي قدمه الدكتور صباح عبود جاسم أن جبل الفاية يعتبر أحد أهم مواقع العصر الحجري القديم في شبه الجزيرة العربية، حيث كشفت عمليات التنقيب الأثري في العام 2009 عن وجود استيطان بشري يعود إلى 125000 عام، ما جعله أقدم موقع بشري معروف في شبه الجزيرة العربية، وتشير البيانات الأثرية الجديدة من جبل فاية، والتي نشرت في التقارير العلمية، إلى أن الاستيطان البشري في الجنوب العربي حدث في ظل جملة غير متوقعة من الظروف المناخية قبل ذلك بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وتناولت الندوة الاكتشافات الأثرية في جبل الفاية.

كما شملت الندوة مجموعة من أوراق العمل الأخرى أضاءت على مواقع أثرية متنوعة من خلال بيانات تفصيلية قدمها خبراء ومسؤولون مشاركون في الندوة.