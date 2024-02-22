الأسهم الأوروبية واليابانية تسجل مستويات قياسية الأعلى على الإطلاق

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد الخميس مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية مع ارتفاع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزاً مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير 2022 إذ أدت التوقعات القوية المفاجئة للإيرادات من عملاقة الرقائق الأمريكية إنفيديا إلى رفع المعنويات على مستوى العالم.

وارتفع المؤشر في أحدث التعاملات بنحو واحد بالمئة خلال الجلسة، وسجل زيادة أربعة بالمئة تقريباً حتى الآن هذا العام بعد الارتفاع أكثر من 10 بالمئة العام الماضي.

واستفادت الأسواق العالمية من متانة الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وآمال بخفض البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ويسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيادة المكاسب التي تحققها أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، في حين تخلفت الأسهم الأوروبية ليجري تداولها بسعر أقل بكثير بالنسبة للأرباح.





اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية عند مستوى قياسي جديد الخميس، إذ تخطت المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 1989، بعدما أدت التقييمات المتدنية وإصلاحات الشركات إلى جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.19 بالمئة عند 39098.68 نقطة، ووصل في وقت سابق خلال الجلسة إلى 39156.97 نقطة، متجاوزاً أعلى مستويات إغلاق وأعلى مستوى مسجل خلال الجلسة على الإطلاق والتي تم تسجيلها في 29 ديسمبر 1989. وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال اليوم هو 38957.44 نقطة وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.

وقال تسوتومو يامادا كبير محللي السوق لدى أو كابوكوم للأوراق المالية في طوكيو «بالنسبة لنا كمتعاملين، يمثل هذا بداية عصر جديد... يبدو أن سوق الأوراق المالية تخبرنا أننا أفلتنا أخيراً من الانكماش وأن عالماً جديداً قد انفتح».

وارتفع المؤشر بنحو 17 بالمئة هذا العام بعد ارتفاعه 28 بالمئة في 2023، عندما أصبح المؤشر الياباني أفضل البورصات الآسيوية أداء.

واستفاد السوق منذ بداية عام 2024 من موسم أرباح قوي وانخفاض الين الذي عاد إلى ما يقرب من 150 يناً لكل دولار بالإضافة إلى التوقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

وارتفع سهم إنفيديا ستة بالمئة الليلة قبل الماضية بعدما توقعت تحقيق إيرادات في الربع الأول المالية أعلى من التقديرات بسبب الطلب القوي على رقائقها التي تهيمن على سوق الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم طوكيو إلكترون ستة بالمئة ليعطي أكبر دعم للمؤشر نيكاي، في حين صعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.5 بالمئة.

وارتفع سهم سكرين هولدينجز بأكثر من عشرة بالمئة، في حين ارتفع سهم سوفت بنك جروب المعني بالاستثمار في الذكاء الصناعي أكثر من خمسة بالمئة.

وصعد سهم قطاع الصناعات الإلكترونية 2.4 بالمئة ليكون أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

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