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الانجليزية والرشادية .. أسعار ليرة الذهب بالأردن اليوم

2/13/2024 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 335 دينارا ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 295 دينارا بالأردن اليوم الثلاثاء وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
ووصلت سعر الاونصة الى 2024 دولارا في التداولات العالمية .
هذا واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 للشراء منهم




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